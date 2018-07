Von Dieter E. Zimmer

Von einem Darsteller der Bürgerrolle wird vermutlich erwartet, daß er die Thesen zum Thema „Kunst; als Ware der Bewußtseinsindustrie“, in der vorigen Ausgabe der ZEIT von der Berliner SDS-Gruppe „Kultur und Revolution“ vorgelegt, betroffen samt und sonders zurückweist.

Ganz im Gegenteil aber scheinen mir eine Reihe dieser Thesen durchaus stichhaltig: so die über die gesellschaftlichen Implikationen des Phänomens Kunst auf allen drei Ebenen, der des Produzenten, der der Vermittlung und der der Rezeption – ja, das sind in dieser Allgemeinheit Truismen; was nicht heißen soll, daß ihre Konstatierung überflüssig wäre.

Schon aus diesem Grund könnte ich den Thesen keine runde Gegenkonzeption entgegensetzen. Ich möchte nur versuchsweise, in gleichfalls gefährlicher Allgemeinheit, auf ein paar dünne Stellen aufmerksam machen.

Die allgemeinste und weitreichendste Vorentscheidung, auf der die SDS-Thesen beruhen, ist die, daß nicht etwa dieses oder jenes näher zu qualifizierende Schlechte besteht, sondern daß „das Bestehende“ überhaupt schlecht ist. Impliziert ist damit die Zuversicht, daß die Beseitigung des Bestehenden ein sonderbares Abstraktum das: Chemiekonzerne? Turnvereine? Telephonbücher?) das Gute schaffen würde. Woraus für alle Kunstübung eine einzige Aufgabe erwächst: die Beseitigung des schlechten Bestehenden zu betreiben.

Einziges Kriterium für die Kunst wird ihre „Progressivität“, nämlich das Maß, in dem sie alle absichtlich oder auch nur versteckt „affirmativen“ Züge ablegt und unmittelbar der Revolution dient. Einen Schritt weiter heißt das: Wo sie Zweifel an ihrer Progressivität zuläßt, ist jede Kunst nicht nur keine Hilfe für die geplante Revolution, sondern „konterrevolutionär“ und damit ein Übel. Wer sich nicht ausdrücklich zum Bündnis versteht, wird zum Feind erklärt.

Den Bürger in mir, wen anders, stört daran nicht allein die Aufforderung, auf alle Kunst zu verzichten, deren Progressivität zweifelhaft ist, und das heißt: eine Selbstamputation zu vollziehen; auch nicht nur der Umstand, daß eine derart radikale Theorie dem größten Teil aller Kunst, die je hervorgebracht wurde, den Kampf ansagen muß; es stört mich auch, daß eine derart hochmütige Ikonoklastik so wenig zu sagen weiß über den Zustand nach der Beseitigung des schlechten Bestehenden, um dessentwillen sie doch stattfinden soll.