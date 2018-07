Von Egon Sohmen

Der Buß- und Bettag wurde zum Aschermittwoch des Weltwährungssystems. Nach dem wilden Spekulationsfieber der vorangegangenen Tage wurde die Schließung der Devisenbörsen in den wichtigsten Finanzzentren Westeuropas für den Rest der Woche verfügt. Die Deutsche Bundesbank beschloß, bis auf weiteres keine Auslandswechsel und Auslandsschecks mehr anzukaufen, worauf der Dollarkurs (ganz zu schweigen vom Kurs für die französische Währung) prompt mehrere Punkte unter die untere Interventionsgrenze von 3,97 Mark fiel. Damit wich die Bundesrepublik zum erstenmal seit Kriegsende von einer der entscheidenden Bestimmungen der Satzung des Internationalen Währungsfonds ab (Artikel IV, 4 b), nach der jedes Mitgliedsland verpflichtet ist, Devisentransaktionen auf seinem Staatsgebiet nur zu Wechselkursen innerhalb einer Bandbreite von 1 Prozent beiderseits der Parität zu gestatten.

Die meisten Sachkenner unter den akademischen Nationalökonomen hatten eine Krise dieser Art schon seit Jahren befürchtet. Was überraschen muß, ist eher die Tatsache, daß das Chaos vom November 1968 nicht schon viel früher eingetreten ist.

Um so verwunderlicher mutete der von offizieller Seite so lange zur Schau getragene Zweckoptimismus an. In unzähligen Konferenzen hatten die Vertreter von Regierungen und Notenbanken der wichtigsten Länder im sogenannten „Zehnerklub“ Gelegenheit, sich über die Ursachen der mangelnden Funktionsfähigkeit des heutigen Währungssystems klarzuwerden. Nach den letzten Ereignissen ist es für-, jedermann offenkundig, daß sie die Krise unvorbereitet traf.

Die Währungspolitiker haben sich in den letzten Jahren fast ausschließlich mit Fragen der sogenannten „internationalen Liquidität“ (der offiziellen Währungsreserven zum Ausgleich von Defiziten der autonomen internationalen Zahlungsströme) befaßt. Es gab zunächst lebhafte Kontroversen darüber, ob es überhaupt einen Mangel an internationaler Liquidität gebe. Nach langem und zähem Ringen einigte man sich darauf, daß zwar im Augenblick noch kein Bedarf an vermehrter Liquidität bestehe, daß sich die Dinge möglicherweise aber einmal ändern könnten.

Auf der Tagung des Internationalen Währungsfonds im Herbst 1967 faßten die Vertreter der Mitgliedsländer einen Beschluß über die Einführung von sogenannten „Sonderziehungsrechten“. Der umständliche und langwierige Ratifizierungsprozeß der dazu notwendigen Satzungsänderung des Internationalen Währungsfonds (IWF), der ersten seit seinem Bestehen, könnte den Eindruck erwecken, als handele es sich in der Tat um eine bedeutende Reform des Währungssystems, dazu angetan, endlich einen Schlußstrich unter das „Fortwursteln“ von Währungskrise zu Währungskrise zu ziehen.

Die Sonderziehungsrechte sind bisher noch nicht Wirklichkeit geworden, doch dürfte sich wohl niemand der Illusion hingeben, daß Ereignisse wie die letzte und bisher schwerste Krise des heutigen Systems vermieden werden könnten, wenn es sie gäbe. Zahlungsbilanzhilfen durch internationale Institutionen von der Art des IWF werden in ihrer Bedeutung bei weitem überschätzt. Sie können zweifellos für kleine unterentwickelte Länder ohne richtige Verbindung zu den großen Finanzzentren eine nützliche Funktion erfüllen, indem sie es ihnen ermöglichen, Zufallsschwankungen ihrer Exporte zu geringen Kosten auszugleichen. Hochentwickelte Industrieländer können hingegen zeitweilige Zahlungsbilanzschwierigkeiten im Regelfall mühelos ohne offizielle Kredithilfen meistern, und zwar durchaus auch dann, wenn ihre Zentralbanken verpflichtet sind, die Wechselkurse innerhalb enger Grenzen zu stabilisieren (wären sie es nicht, so könnte von vornherein kein Bedarf an Währungsreserven entstehen).