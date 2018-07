Die Liste der 100 größten Unternehmen der Welt enthält nur Produktionsbetriebe. Nicht aufgeführt sind die verstaatlichten britischen und französischen Kohlenzechen, National Coal Board und Charbonnage de France. Ausnahmsweise enthalten sind in der Liste dagegen die zwei Versorgungskonzerne ATT und Veba, die bedeutende Produktionsbetriebe besitzen.

Mit wiederum 68 Unternehmen stellen die USA in der Liste der 100 größten Unternehmen der Welt das weitaus bedeutendste Kontingent. Auf Platz zwei folgt erneut die Bundesrepublik mit 10 Gesellschaften. Im Vorjahr war Deutschland dagegen noch mit 13 Konzernen in der Liste vertreten. Nicht mehr aufgeführt wurden Mannesmann, Gutehoffnungshütte und Rheinstahl. An der abgeschwächten Position der Bundesrepublik läßt sich die Konjunkturabschwächung im Vorjahr deutlich ablesen.

Stark nach vorn geschoben hat sich in der Liste Japan. Im Vorjahr nur mit drei Gesellschaften vertreten, stellt Japan dieses Jahr acht Unternehmen. Japan hat damit England vom dritten Platz vertrieben. Auf den nächsten Rangplätzen folgen Italien mit vier und Holland (einschließlich Royal Dutch und Unilever) mit drei Gesellschaften, Frankreich mit zwei und die Schweiz mit einem Unternehmen. Nach wie vor verzeichneten die 100 größten Industrieunternehmen der Welt ein kräftiges Umsatzwachstum. Während das hundertgrößte Unternehmen 1965 einen Umsatz von nur 3,81 Milliarden Mark erreichte, hat das hundertgrößte Unternehmen 1966 rund 4,2 Milliarden Mark und 1967 rund 4,6 Milliarden umgesetzt.

In der Spitzengruppe sind nach wie vor die US-Unternehmen unter sich. Unter den 25 großten Gesellschaften der Welt befinden sich nur drei nichtamerikanische, Royal Dutch, Unilever und BP. VW ist als größtes deutsches Unternehmen von Platz 25 auf Platz 37 gerutscht.

Mehr noch als die unterschiedliche Konjunkturentwicklung spiegeln sich in der Liste die strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft. So verzeichneten die Unternehmen der Elektronik, des Flugzeugbaus, der Mineralölverarbeitung und der Chemie erneut kräftige Rangsprünge. Dagegen fielen viele Stahl-, Maschinenbau- und Nahrungsmittelgesellschaften zurück.

Ekkehard Scheid