ZEIT: Kurt Georg Kiesinger hat nach der Währungskonferenz erklärt, solange er Kanzler dieser Regierung sei, werde es keine Aufwertung der Mark geben. Franz Josef Strauß hat wenige Tage später gesagt, das Thema der Aufwertung der Mark sei tot. „für jetzt und die absehbare Zukunft“ Liegt in diesen beiden Äußerungen nicht ein Widerspruch? Strauß: Ich habe den Bundeskanzler so verstanden, daß er bei normaler Lebensdauer dieser Regierung, also bis zu den Bundestagswahlen 1969, eine Aufwertung ablehnen, aber sich für eine eventuelle spätere Kanzlerschaft damit nicht binden will. Das ist die eine Seite. Ferner habe ich ihn so verstanden, daß er lieber zurücktreten würde, als sich zu einer Aufwertung in seiner gegenwärtigen Kanzlerschaft zwingen zu lassen.

ZEIT: Kiesingers Versprechen gilt also nur für die gegenwärtige Legislaturperiode?

Strauß: Ich kann diese Interpretation zuverlässig geben, weil ich mich mit dem Kanzler darüber unterhalten habe und er mir fast in derselben Formulierung und inhaltlich voll identisch das gesagt hat, was ich zur Beantwortung Ihrer ersten Frage formuliert habe.

ZEIT: Wirtschaftsminister Schiller und Sie haben dreißig Stunden standhaft dem Druck nach weitergehenden deutschen Maßnahmen, etwa einer Aufwertung der Mark, widerstanden. Wann ist dieses Thema, wie Sie gesagt haben, vom Tisch? Wann aber kommt die nächste Spekulationswelle?

Strauß: Es ging nicht nur um eine Aufwertung der Mark, und zwar in einer Größenordnung von mindestens 7,5 Prozent, es ging in der zweiten Phase der Konferenz auch darum, daß man unsere steuerlichen Maßnahmen noch stärker ausgestaltet sehen wollte, nämlich 5 Prozent Oder 6 Prozent und für einen längeren Zeitraum. Auch das ist von uns ebenso wie die Aufwartung abgelehnt worden. Man sollte jetzt von politischer und publizistischer Seite alles tun, um nicht Erwartungen auf eine später kommende Aufwertung der Mark zu erwecken.

ZEIT: Sie warnen davor, eine neue Währungskrise herbeizureden, aber natürlich stellt sich doch jeder die Frage, wie es weitergehen soll. Wird Frankreich durch die Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, seine Schwierigkeiten überwinden? Wird der Franc aus eigener Kraft und mit der Hilfe, die wir gewähren können, aus der Krise herauskommen – oder werden in wenigen Wochen neue Fluchtmilliarden in die Kassen der deutschen Banken geschleust werden?

Strauß: Wir waren uns klar darüber, daß es für Frankreich mehrere Wege gibt. Und zwar einen Weg ohne Abwertung, auch einen Weg mit Abwertung... ZEIT: ...den Sie wohl als den besseren angesehen hätten; denn Sie haben doch bei der Währungskonferenz davon gesprochen, daß der Franc wohl abgewertet werden müßte?