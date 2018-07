„Avantgarde“ – Kompositionen von Allende-Blin, Bedford, Berio, Globokar, Kagel, Kopelent, Ligeti, Lutoslawski, Mayuzumi, Mellnäs, Penderecki, Roque Aisina, Stockhausen; Deutsche Grammophon Gesellschaft 104 988/93, Subskriptionspreis bis zum 31. Januar 1969 65,– DM, später 90,– DM.

Im siebzigsten Jahre ihres Bestehens riskiert Grammophon noch einmal etwas und wird modern. Zwar brachte die Gesellschaft schon früher einmal Elektronisches von Stockhausen und Eimert, aber das war sehr teuer und ging entsprechend wenig, und so verschwand es allmählich wieder. Zum Jubiläum startet man einen neuen Versuch; diesmal werden auf sechs Platten neunzehn Werke aus den letzten zehn Jahren geboten, für knapp elf Mark die Platte, das ist außerordentlich preiswert. Das Angebot wurde möglich, weil die Gesellschaft endlich den naheliegenden, aber schwer gangbaren Weg fand, vorhandene Produktionen, meist solche von Rundfunkanstalten, zu erwerben und auszuwerten.

Der Titel der Sammlung stapelt allerdings hoch. Zwar sind die Musiker vertreten, die heute immer noch zur Avantgarde zählen, aber Stockhausens „Gruppen“ für drei Orchester (1955/57) und sein „Carré“ für vier Orchester und vier Chöre (1958/59) zum Beispiel sind doch schon etwas alt. Gerade Stockhausen aber hat in den letzten Jahren Dinge vorgestellt, die in der Verwendung von Unvorhersehbarem, von willkürlich gelenktem Zufall (etwa der Klänge von ad hoc eingestellten Kurzwellenempfängern) wie in der Form des „Promenadenkonzerts“ völlig neue Wege und Möglichkeiten fanden und eher die Bezeichnung „Avantgarde“ verdienten.

Zum anderen scheint es mir nicht unbedingt notwendig, auf den wenigen Platten mit neuer Musik, die nun einmal in Deutschland gepreßt werden, auch noch Doubletten zu liefern. Die Stücke von Berio, Ligeti, Penderecki und Lutoslawski – es sind mit die wichtigsten der Sammlung – waren aber bereits bei Wergo oder Philips, mit einer Ausnahme dort sogar in der gleichen Besetzung zu haben.

Schließlich ist nicht einzusehen, daß der wenige Plattenraum mit Sekundärem gefüllt werden muß, weil man einmal den Künstler an der Orgel oder an der Posaune hat und ihn dann gleich mehrere Stücke produzieren läßt.

Trotz dieser Einwände: ein respektables Unternehmen, technisch wie musikalisch einwandfrei, also sehr empfehlenswert. H. J. H.