Von Hartmut Morgenroth

Der hannoversche Arzt Dr. med. Morgenroth hat sich in Indien mit dem Problem der Familienplanung auseinandergesetzt. Er berichtet über Beobachtungen und Erkenntnisse.

In der öffentlichen Diskussion über die Enzyklika „Humanae vitae“ wurde allem vorausgesetzt, daß eine genügende Verbreitung wirksamer Verhütungsmittel zumindest einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung der Bevölkerungsexplosion in der Welt leisten könnte. Damit schien die täglich dringlicher werdende Aufgabe der Entwicklungshilfe lösbar zu sein, und nach dem Votum des Papstes ließ sich ein Teil des eigenen Versagens mit dem anderer entschuldigen.

Freilich haben die Erfahrungen mit dem „family planning program“ in Indien gezeigt, daß eine weite Verteilung der gebräuchlichen Verhütungsmittel mit intensiver Beratung nicht die vor sich gehende Bevölkerungsexplosion stoppen kann – wenn nicht gleichzeitig die sozio-ökonomischen Verhältnisse der Betroffenen wesentlich geändert und damit den Ehepaaren der Anreiz zur kleinen Familie gegeben werden.

Daß die Geburtenrate in Indien drastisch gesenkt werden muß, läßt sich an wenigen Zahlen zeigen. Nach offiziellen Angaben stieg die Nahrungsmittelproduktion von 55 Millionen Tonnen 1951 auf 72 Millionen Tonnen 1965. Da die Bevölkerungszahl gleichzeitig stark anwuchs, hatte die Steigerung der Nahrungsmittel-Produktion lediglich zur Folge gehabt, daß der tägliche Pro-Kopf-Verbrauch nicht noch stärker als von 495 auf 475 Gramm gefallen ist. Deshalb rechnet die internationale „Food and Agriculture Organisation“ mit einer Hungerkatastrophe bisher ungekannten Ausmaßes für etwa 1976, wenn es nicht gelingt, das Bevölkerungswachstum drastisch einzuschränken.

Bei den Versuchen, die Geburtenrate in Indien zu vermindern, wurde in den letzten Jahren eine „Familyplanning“-Organisation aufgebaut, die bis in die Dörfer wirken soll. Das Ziel ist zunächst, die Geburtenrate von 41 auf 25 je 1000 Menschen und Jahr (Industrieländer: 17 bis 23) zu senken, indem 90 Millionen Paare im fortpflanzungsfähigen Alter durch Prämien und Propaganda beeinflußt werden, nur eine kleine Familie anzustreben. Wenn die Hälfte aller Paare davon überzeugt werden könnte, dann wäre dies schon erreicht. Wie wichtig die Regierung diese Aufgabe nimmt, ersieht man daraus, daß ein Viertel der Ausgaben für Gesundheit auf das „family planning program“ entfällt.

Als wichtigste Mittel zur Familienplanung werden zunächst die Sterilisationen – beim Mann die Unterbindung der Samenstränge (Vasektomie) und bei der Frau die Unterbindung der Eileiter (Tubenligatur) – propagiert. Seit 1965 wird in großem Stil eine in die Gebärmutter einzusetzende, wie ein doppeltes S geformte Polyäthylenwindung den Frauen empfohlen. Die Hoffnung, die man in diese Methode setzt, ist vor allem dadurch begründet, daß diese sogenannte Lippes loop sehr billig und einfach anzuwenden ist und die Frauen sie leichter annehmen, weil ihre Entscheidung ohne Nachteile rückgängig zu machen ist. Hinzu kommt die geringe Versagerquote von zwei Prozent.