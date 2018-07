Von Marianne Kesting

Von dem Marquis de Sade, dem anrüchiger. Genie, gibt es in Deutschland nur eine Auswahl und verschiedene Einzelbände. Die bürgerliche Gesellschaft hat den, der es wagte, ihre monströsesten Konsequenzen auszusprechen, in die finstersten Keller der Bibliotheken verbannt und seine Bücher unter den Ladentisch, von wo sie allenfalls in höchst unvollständigen Ausgaben hervorbrechen. Es kennzeichnet die allgemeine Verlegenheit diesem Autor gegenüber, daß man nun aus dieser Auswahl eine Auswahl herausgibt –

Marquis de Sade: „Kurze Schriften, Briefe und Dokumente“; Merlin Verlag, Hamburg; 666 S., 32,– DM.

Bei aller Fragwürdigkeit ihres editorischen Prinzips erfüllt sie doch eine wichtige Aufgabe. Sie konzentriert sich nämlich auf die philosophischen, moralischen und politischen Anschauungen de Sades, die sich in seinen Schriften als Einzelaufsätze oder auch als reflektorische Ruhepunkte der Orgien finden. Obgleich die Anordnung K. H. Krambergs nicht wenig willkürlich ist und weder eine chronologische noch genaue thematische Ordnung in die Sache bringt, wird dennoch das gedankliche System de Sades sichtbar; es zeigt sich, daß dieser Schriftsteller mehr und auch etwas anderes war als ein Pornograph oder gar ein Sexualverbrecher.

Was hier vorwiegend zur Sprache kommt, ist der geschichtsphilosophische und damit zusammenhängende moralische Standort de Sades, seine Verbindung mit den Ideen der Aufklärung, seine Auseinandersetzung mit den Staatsentwürfen seiner Zeit. Die Literatur selber spielt kaum eine Rolle, wenngleich auch einige – weniger wichtige – ästhetische Schriften und Dramenentwürfe aufgenommen sind. Ebenso tritt das Biographische in den Hintergrund; es wird nur mit einigen Briefen und Dokumenten belegt, deren Menschlichkeit seltsam zu den schaurigen Phantasien de Sades kontrastiert und den Leser eher in Verwirrung und im Rätseln über seine Person zurückläßt. Zwar hat der Marquis nicht gerade ein bürgerliches Leben geführt, aber die Prozeßakten sind, verglichen mit den Romanen, eine recht harmlose Lektüre. So wird zumindest wahrscheinlich, was er selber in einem Brief behauptet: daß er nämlich nie ein Verbrecher, sondern lediglich ein Libertin gewesen sei, wie zu jener Zeit übrigens viele Aristokraten.

Diese Behauptung wird bekräftigt durch die absolute Phantastik der Sexualszenen in den Romanen, ihren wahnsinnigen, irrealen, alptraumartigen Charakter, durch Szenerien, die denen der Piranesischen „Carceri“ ähnlich sind. Sie bilden die Phantasmagorien zu den luziden, klaren Reflexionen. Und da ihr Autor als „Gefangener aller Regime“ nicht weniger als siebenundzwanzig Jahre im Gefängnis zubrachte, lieg: die Annahme nahe, es handele sich hier um Gefängnisphantasien.

Auf der anderen Seite ist seinen Aussagen über sich selber nicht zu trauen. Man kann es ihm nicht verdenken, daß er willkürlich log und entstellte und jedem Regime nach dem Munde redete, nur um aus dem Gefängnis zu kommen Er versicherte dem Revolutionstribunal, er sei nie adlig gewesen, seine Vorfahren seien Landwirte und Kaufleute; er leugnete mehrfach, der Autor seiner Bücher zu sein. Er bekannte sich zur offiziellen Moral und scheute vor keinem politischen Opportunismus zurück. Der verlogene Ton, die bombastischen Phrasen seiner politischen Reden und Aufsätze während der Französischen Revolution entlarven seine Unaufrichtigkeit; zum Beispiel der langatmige moralisierende Brief an den gefangenen König, in dem er vom „Glück der Untertanen“ redet, um das es dem selbstbewußten Adligen, der Untertanen (wie aus den Prozeßakten hervorgeht) gar nicht als volle Menschen ansah, sicher nicht zu tun war.