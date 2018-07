Schillers Aufschwung nach Maß sollte nach Überwindung der Rezession glatt in den längerfristigen Wachstumspfad einmünden. Inzwischen hat im Investitionsgüterbereich und auch bei den Konsumgütern die Auslastung der Kapazitäten bereits wieder den Gipfelpunkt von 1965 erreicht. Freilich haben die Unternehmen noch Spielraum, wenn man die Investitionen für Kapazitätserweiterungen in diesem und im nächsten Jahr berücksichtigt. Doch wird dieser Spielraum auch noch für das projektierte Wachstum im nächsten Jahr ausreichen, ohne daß es zu einer Überhitzung kommt? Noch kritischer erscheint die Lage am Arbeitsmarkt: Bevor die Industrie die Grenze ihrer Kapazitäten erreicht, werden vom Arbeitsmarkt bereits die ersten Warnzeichen kommen.