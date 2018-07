Inhalt Seite 1 — Die Ware Autoreparatur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Steuerberater Dr. Julius Szekely in Frankfurt am Main studierte die „Geschäftsbedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern und ihren Teilen“ und fand, „daß endlich bei Reparaturverträgen Bedingungen gelten sollten, die beiden Seiten gerecht werden“.

Seit dem 1. Juni streitet Dr. Szekely im Vorstand der „schutzgemeinschaft der kraftfahrer“ für „sämtliche Konsumenten-Interessen der Kraftfahrer“, die bisher von keiner Organisation wahrgenommen würden. „Die Ware Autoreparatur“, so sagt Szekely, müsse der Autofahrer bezahlen, ohne verläßlich zu wissen, daß er auch eine gute Ware bekomme. Er zitiert die „traurige Geschichte“ des Mannes, der den Auftrag gibt, die Bremsen zu prüfen, den Wagen mit völlig erneuerter Bremsanlage zurückbekommt (Kosten: 48C Mark) und drei Tage später beim TÜV durchfällt, weil die Bremsen nicht funktionieren.

Die Vereinsgründung machte Schlagzeilen, denn die Gemeinschaft, die in Kleinschreibung firmiert, hat sich Großes vorgenommen: den Ärger des Autofahrers mit der Werkstatt zu analysieren und aus der Welt zu schaffen.

Die Schutzgemeinschaft hatte Ende Oktober rund 12 000 Mitglieder. Diese Zahl nennt Szekely nur auf drängendes Fragen: „Das besagt nichts, wir haben ja noch gar nicht richtig geworben.“ Mitglieder zahlen fünf Mark Aufnahmegebühr und dann monatlich drei Mark.

Sechs Wochen nach Gründung hatte der Verein 5000 Mitglieder. „Seitdem steigt die Kurve rapide“ (Szekely). Bei nur gleichmäßigem Anstieg hätten es nach 18 Wochen 15 000 sein können; aber nach 19 Wochen waren es erst 12 000. Wird intensive Werbung bis zum Jahresende 100 000 verärgerte Autofahrer überzeugt haben?

Als „kleinen Teil unserer Leistungen“ bezeichnet Julius Szekely das Verfahren, mit dem einem Mitglied korrekte Behandlung bei der Werkstatt garantiert wird: Vor einer Reparatur begutachtet der Verein (durch Sachverständige), was gegemacht werden muß und zu welchem Preis. Nach der Reparatur werden Wagen und Rechnung geprüft. Stimmt etwas nicht, „versuchen wir das in gütlicher Art zu regeln“. 150 bis 200 Fälle seien so schon beigelegt worden.

Hauptaufgabe der Schutzgemeinschaft ist neben der praktischen Hilfe im einzelnen Fall die Reform der Reparatur-Bedingungen, die, seit 28 Jahren unverändert, laut Szekely, „skandalös“ sind. Er zitierte: „Die Abnahme des Auftragsgegenstandes (also des reparierten Autos) schließt Gewährleistungsansprüche aus.“ Mit Haut und Haaren sei der Kunde somit der Werkstatt ausgeliefert. Doch der Zentralverband des Kfz-Handwerks verwies auf den vollständigen Text, der Garantiefristen von acht Wochen oder 3000 Kilometern vorsieht. Nun ficht der Verein für längere Garantiezeiten.