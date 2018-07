„Biafra – Todesurteil für ein Volk?“; eine Dokumentation mit einem Geleitwort von Golo Mann; herausgegeben von T. Zülch/K. Guercke; Lettner-Verlag, Berlin 1968; 192 S., 6,– DM.

Es ist gewiß eine schwierige Aufgabe, in den biafranischen Dschungel, „dem größten Leichenhaus unserer Erde“, mehr Licht zu bringen. Die Verhältnisse sind verworren, die Weltmeinung durch Propaganda und Gegenaufklärung irritiert; um die Zahl der Toten beginnt bereits das Feilschen: Das schlechte Gewissen klammert sich überall in der Welt an die inhumane Rechtfertigung durch quantitative Statistiken. Und welche europäische Ideologie paßt da schon – außer der vielleicht, daß man die Einflußsphären anderer respektiert?

Wer Tilmann Zu Ich und Klaus Guercke, die Begründer der Hamburger „Aktion Biafra-Hilfe“ und Herausgeber der vorliegenden Dokumentation, kennt, der weiß um die Schwierigkeiten, die ihnen nicht nur bei ihren Kommilitonen an den Universitäten, sondern auch in einer überwiegend uninteressierten Öffentlichkeit begegnen.

Der von ihnen vorgelegte Band, dessen Erlös der „Biafra-Hilfe“ zufließt, ist keine editorische Meisterleistung. Die ausgewählten, von Autoren und Verlagen honorarlos zur Verfügung gestellten Presseberichte, Briefe, Appelle und Kommentare sind so interessant wie leider einseitig. Eine größere Breite der Meinungen und auch mehr gegenteilige Anschauungen hätte der Sache Biafras, der das Buch zugedacht ist, gewiß nicht geschadet. Trotzdem bleibt es mehr als eine Zeitdokumentation: es ist ein notwendiger Mahnruf an unser erschlafftes Gewissen. Praktisch ausgedrückt: ein Buch als Katalysator unserer Hilfsbereitschaft. S. B.