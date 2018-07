Inhalt Seite 1 — Ein abendländischer Fanatiker? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Becker

Richard Jaeger kennt und liebt nur die Keule. Das Florett ist ihm fremd, eher verzichtete er auf jeden Anflug von Angriffsgeist. So kennen wir Jaeger seit neunzehn Jahren als Abgeordneten der CSU im Bundestag und als Streiter auf bayerischer Walstatt. So kennen wir ihn auch als Kolumnisten der Münchner „Abendzeitung“, in der er seit Jahr und Tag alle vierzehn Tage eine politische Strichätzung präsentiert. In der „Abendzeitung“ auch hieb er in der vorigen Woche auf den Präsidentschaftskandidaten Gustav Heinemann ein und entfesselte einen Sturm des Protestes bei den Sozialdemokraten.

Solchen Eklat ist Bonn und die Öffentlichkeit nicht mehr gewöhnt – schon gar nicht mehr seit der Großen Koalition. Die Zeit, wo Herbert Wehner die Unionsparteien aufs Blut reizte, wenn er gegen sie zu Felde zog, oder Franz Josef Strauß die Sozialdemokraten, wenn er mit saftiger Polemik deren Politik zerzauste – diese Zeit des lautstarken und verletzenden Kampfes ist längst vorbei. Konrad Adenauer und Thomas Dehler sind tot. Wehner und Strauß, Helmut Schmidt und Theodor zu Guttenberg sind gewiß alles andere als ausgebrannte Vulkane, aber sie haben ihre Leidenschaften gezähmt.

Um so mehr muß heute ein Mann auffallen, an dem aller innenpolitischer Stil- und Stimmungswandel in Bonn spurlos vorübergegangen zu sein scheint. Streitbar war er immer. Aber heute ist Richard Jaeger wahrscheinlich der letzte und einzige Mann auf der Rechten im Bundestag, an dem die Linke sich noch voller Zorn entzünden kann – wie in diesen Tagen. Er ist es vor allem deshalb, weil er in zwanzig Jahren wenige Gelegenheiten ausließ, um durch ebenso markige wie einprägsame Worte an seinem Image als ideologisch verhärteter, klerikaler Erzkonservativer, wenn nicht Reaktionär tatkräftig mitzumalen.

Kommunistenfresser, Todesstrafe, Salazar-Freund, eiskalter Krieger, Verketzerer der SPD, Polizeistaat – das sind die gängigen Assoziationen im liberalen und im linksorientierten Publikum, wenn der Name Jaeger fällt. Sozialdemokraten nennen ihn zuweilen einen Klero-Faschisten. Aber selbst vielen Konservativen ist oft nicht wohl, wenn der katholische Unionspolitiker seiner Ideologie freien Lauf läßt. Seine eigenen Parteifreunde haben ihn wenig in Schutz genommen. Dabei ist gerade die bayerische CSU sonst schnell bei der Hand, um sich schützend vor einen der ihren zu stellen. Jaeger aber haben sie immer als einen Einzelgänger behandelt, ihn nie recht aufsteigen lassen wollen; sie haben seine Intelligenz und auch seine Eloquenz respektiert. Aber fasziniert hat Jaeger sie nicht.

Er ist der Typ des intelligenten Eiferers, etwas nervös wirkend und seinem Habitus nach kein Bajuware. Die herzlichen Grobheiten seiner Landsleute sind ihm fremd. Seine Sprache ist weder deftig noch saftig, sie ist geschliffen, schneidend und dadurch meist viel verletzender. Diese Eigenheit und das Preußische in ihm (wie seine Parteifreunde sagen) schaffen eine sichtbare Distanz zum Gros der bayerischen CSU-Landesgruppe im Bundestag. Seine geistige Überlegenheit nützt ihm da wenig.

Als Richard Jaeger 1949 Abgeordneter in Bonn wurde, war er – 1913 als Kind bayerischer Eltern rein zufällig in Berlin geboren 36 Jahre alt. Er zählte zu der jüngeren Kriegsgeneration. Er war Jurist, vorübergehend persönlicher Referent des damaligen Kultusministers Hundhammer, später Oberbürgermeister von Eichstätt. Als parlamentarischer Neuling mit außenpolitischen Ambitionen machte er immerhin so schnell von sich reden, daß er schon 1953 von seiner Partei für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten vorgeschlagen wurde – ein Amt, das er seitdem nur während seiner einjährigen Ministeramtszeit nicht innehatte. Freilich wäre er schon damals lieber als Nachfolger von Strauß Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag geworden. Aber dieser Sprung ist ihm auch später nie geglückt.