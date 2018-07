Von Friedrich Heer

Im Rahmen des letzten Philosophen-Kongresses kam es, in Wien, zu einem Zusammenstoß Ernst Blochs mit einem Vertreter der UdSSR, der den akademischen Rahmen sprengte. Die Schatten von Prag her bedrohten da manche akademische Sonne, deren Licht im Vortrag nicht so recht leuchten konnte. Sonnenfinsternis, Menschenfinsternis. Da stand also der junge Ernst Bloch (Geist ist an kein Kalenderalter gebunden) und schleuderte seine Blitze. Fishing for compliments: die Misere der Philosophie hängt an der Geschichte der Anempfindungen von Philosophen, die dem je vermeintlich erspürten „Zeitgeist“ ihr philosophierendes Mäntelchen umhängen. Weniger sensible Geister haschen direkt nach einem Zipfel vom Mantel der Macht der Mächtigen und stellen sich als Ideologen zur Verfügung.

Nichts von Anempfindung, hier, bei Ernst Bloch. „Flicken ist vergeblich, der demütige Rock, so auch der herrenhafte reißt.“ Bloch will weder einem „bürgerlichen Establishment“ noch einem „noch halb zaristisch-sozialistischen“ dienen.

So im Vorwort zu seinem neuen Buch –

Ernst Bloch: „Atheismus im Christentum“ – Zur Religion des Exodus und des Reiches; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 363 S., brosch. 16,– DM.

Der jüdische Marxist Ernst Bloch ist ein Verwandter des „frühesten Propheten, Amos“, auf den er sich mit Recht gern beruft. Es gilt heute noch, im Banne von philosemitisch-antisemitischer Befangenheit (Philosemitismus und Antisemitismus sind siamesische Zwillinge), als undelikat, von „jüdischem Marxismus“ zu sprechen. Konservative und reaktionäre Ideologen haben lange vor Hitler von Katheder und Kanzel gegen den „roten Teufel“, den „jüdischen Marxismus“ gewettert.

Rot ist, bei Bloch, die Farbe der Großen Hoffnung. Seine Frohe Botschaft in Rot und Gold ist nur verständlich, wenn man diesen Propheten sieht als das, was er ist: ein Mann, der vom Sinai herkommt, durch die Jahrtausende der jüdischen und christlichen Traditionen schreitet, immer wieder, ehrfürchtig und unruhig, haltmacht, dann weiterschreitet, über Marx, den Großen Bruder, vor dem er keine Angst hat, hinaus.