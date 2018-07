Der Aufwertungsersatz, den uns Bonn zum ersten Advent beschert hat, ist nach Schillers Schlußworten in der Debatte des Bundestags eine Zwischenstation auf dem Weg zu einer Neuordnung des Weltwährungssystems im Jahre 1969/70. Das beste an diesem deutschen Beitrag ist die Begrenzung auf sechzehn Monate (bis zum 31. März 1970). Dadurch hält die Bundesregierung einen Knüppel in der Hand, mit dessen Hilfe sie die Reform des Weltwährungssystems vorwärts treiben kann. Sie muß allerdings glaubhaft machen, daß sie auf keinen Fall gewillt ist, die Steuer ohne Gegenleistung ihrer Partner zu verlängern.

Ein zweiter Hebel läßt sich allerdings ebenfalls gegen Ende 1969 ansetzen: Vom „Papiergold“, den Sonderziehungsrechten beim Weltwährungsfonds,kann dann Gebrauch gemacht werden. Bleibt das Währungssystem von Bretton Woods unverändert, könnten einige Länder auch weiterhin versucht sein, mit Hilfe des Papiergoldes auf Kosten anderer zu leben, die sich größerer Stabilität befleißigen. Nur mit geschickten Schachzügen können wir erreichen, daß sich beide Hebel nicht gegenseitig lahmlegen und die Sonderregelungen für die Besteuerung des deutschen Außenhandels bestehen bleiben oder auf ausländischen Druck hin sogar noch verschärft werden.

Die deutschen Exporteure und ihre Lobbyisten wissen wohl auch nicht so recht, was sie wollen. Solange sie sich einer Aufwertung unserer Mark widersetzten, schienen sie fast alles in Kauf nehmen zu wollen, um die Aufwertung zu verhindern. Als es Schiller und Strauß in der Bonner Währungskonferenz der „Zehn“ verstanden hatten, an Stelle einer Aufwertung von wenigstens satz anzubieten da erst schien man sich der Gefahren bewußt zu werden, die in diesem Aufwertungsersatz liegen.

Das sind Gefahren, die keineswegs nur dem eigenen Unternehmen oder der Branche drohen, der man selbst zugehört. Bedroht wird durch solche Manipulationen, wie sie in den letzten Monaten vor allem bei unseren Nachbarn immer beliebter wurden, der freie Welthandel, der seit dem Kriege ganz wesentlich zur Wohlstandszunahme beigetragen hat. Dieter Fertsch-Röver, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer, hat es in seiner Stellungnahme Anfang der Woche völlig zu Recht ausgesprochen. Die Versuche, die Ausfuhrsteuer von allen Seiten zu durchlöchern, haben allerdings mit solchen Überlegungen nichts zu tun.

Selten hat Bonn einen solchen Aufmarsch der sogenannten Lobbyisten erlebt wie in der vergangenen Woche. Von Montag bis Donnerstagabend suchten Interessenvertreter innerhalb und außerhalb des Bundestags das „Gesetz über Maßnahmen zur außenwirtschaftlichen Absicherung“ zu verhindern, abzuschwächen oder wenigstens für sich, für die eigene Gruppe, eine Ausnahme durchzusetzen.

Einflußreiche Wirtschaftsverbände der Industrie und des Handels hielten mit ihren Ansichten nicht hinter dem Berg. Der DIHT appellierte an den Bundestag, das Gesetz nicht in wenigen Tagen durchzupeitschen, sondern sorgfältig zu beraten.

Am Montag beschloß die CDU/CSU-Fraktion, von der vierprozentigen Umsatzsteuer alle Exportverträge zu befreien, die vor Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen, waren. Strauß drohte, wie von Teilnehmern an der (wie üblich) nichtöffentlichen Fraktionssitzung berichtet wurde, mit seinem Rücktritt als Finanzminister, wenn der Gesetzentwurf derart verwässert würde.