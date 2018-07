Die Laudatio

Von Klaus von Beyme

In dieser Zeit, da die alte Universität bei uns abstirbt und in Frankreich vorübergehend buchstäblich zusammengebrochen war, gibt es wenig zu feiern, und man kann uns das Recht bestreiten, Laudationes aufeinander zu halten. Wenn früher in Deutschland etwas „faul“ war, dann lud man sich gern einen ausländischen Gast ein, um einen unverdächtigen Anlaß zum Feiern zu haben. Auch dieser Umweg ist obsolet geworden.

Nicht wenige werden sich nicht nur an einem Festakt als solchem stören, sondern es wird sie noch peinlicher berühren, daß ein Mann die Würdigungsrede hält, der als „links“ und jedem Zeremoniell abhold gilt, wenn sich auch seine politische Weste in den Augen vieler umgekehrt proportional zum Informationsstand über die konkreten politischen Auseinandersetzungen rötet.

Dies mag um so peinlicher erscheinen, als der Gast des Abends als „Konservativer“ gilt.

Ich bin jederzeit bereit, mich dafür einzusetzen, daß man die Ausdrucksformen der protestierenden Jugend und Intelligenz unter erhöhten Grundrechtsschutz stellt – und würde dabei selbst ein Recht auf lange Haare und Nichtgewaschensein postulieren. Hüten wir uns aber, unsere politischen Meinungsverschiedenheiten an der Oberfläche der Rituale auszutragen: hie Festakte, Essen und Amtsbezeichnungen – dort Revoluzzer-Uniform, Haartracht und jener nicht immer von Manipulation freie Schauer, den heute das Singen der Internationale bei vielen wieder auslöst.

Keine Lobhudelei