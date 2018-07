Nur wenige Unternehmer sind freiwillig zu sozialen Experimenten bereit. Der Staat muß nachhelfen

Der Staat hat nach dem Krieg beim Aufbau der Unternehmensvermögen tatkräftig mitgeholfen. Nun ist es eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, daß er auch daran mitwirkt, die Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung am Produktivkapital zu fördern. Professor Fritz Burgbacher sprach damit vor den Teilnehmern der Bad Kreuznacher Gespräche eine Erkenntnis aus, die unter den Eigentumspolitikern der CDU langsam an Boden gewinnt.

Burgbacher und seine Freunde im Bundestag wollen nicht länger auf freiwillige Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften warten. Sie haben sich „zum gesetzlichen Beteiligungslohn durchgerungen und sind entschlossen jetzt zu handeln“.

Jetzt? Warum erst jetzt? Die Tatsache, daß eine verschwindende Minderheit der Bevölkerung den überwiegenden Anteil am Produktivvermögen in der Bundesrepublik besitzt, ist nicht erst seit gestern bekannt. Auch die Erkenntnis, daß unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem auf die Dauer die Belastung durch eine derart ungleichmäßige Vermögensverteilung nicht ertragen kann, ist gar so neu nicht. Doch am Abend werden die Faulen fleißig, und am Ende einer Legislaturperiode packt auch unsere Volksvertreter der Eifer.

Nun möchten Burgbacher und seine Freunde möglichst noch 1969 einen Investivlohn von zunächst einem halben Prozent der jährlichen Lohnsumme einführen. Er soll von den Arbeitnehmern in Beteiligungspapieren angelegt werden und sieben Jahre gesperrt bleiben. Einschließlich der Verzinsung würde sich dann in zehn Jahren ein Vermögen von etwa 2500 Mark bilden. Nach zwanzig Jahren wären wir ein Volk von Mini-Kapitalisten mit jeweils 8000 Mark.

In einem Jahrzehnt würden die deutschen Arbeitnehmer damit gerade soviel Vermögen ansammeln, wie der junge Unternehmer Elmar Pieroth, der Initiator der Bad Kreuznacher Gespräche, auf dem dieser und verschiedene andere, noch weniger ausgegorene Vermögenspläne erörtert wurden, allein, in diesem Jahr im Durchschnitt an seine Mitarbeiter verteilt.

Doch mit solchen Summen kann eine gesetzlich erzwungene Gewinnbeteiligung oder ein Investivlohngesetz nicht beginnen. Nicht, jedes Unternehmen wirtschaftet so erfolgreich wie die Pieroths, und nicht überall kann man auf soviel gesellschaftspolitische Einsicht rechnen wie bei dieser Unternehmerfamilie. Es würde schließlich niemand nützen, wenn Kapitalflucht, nachlassendes Wachstum oder gar Arbeitslosigkeit die Folge einer allzu eifrig und eilfertig betriebenen Vermögenspolitik wären. So konnte sich denn auch Burgbacher von den anwesenden Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern bestätigen lassen, daß sein Plan zwar nicht viel nütze, aber auch keinen großen Schaden stiften könne.

So werden wir uns dann in absehbarer Zukunft keine allzu kühnen Ziele stecken dürfen und froh sein müssen, wenn überhaupt einmal ein Anfang gemacht wird. Ob aber selbst dieser bescheidene Einstieg in dieser Legislaturperiode noch gelingt, bleibt abzuwarten. Die Regierung und die Parteien haben mit ihren Vorschlägen allzu lange gezögert – so lange, daß der Verdacht aufkommt, der CDU komme es mit dem Burgbacher-Plan schließlich doch nur auf einen billigen Wahlschlager an. Michael Jungblut