Notwendige militärische Konsequenzen aus dem 21. August

Von Kurt Becker

Der Bundestag ist in dieser Woche während der Verteidigungsdebatte dazu übergegangen, nach der politischen Beurteilung des 21. August nun auch die konkreten militärischen Konsequenzen aus dem sowjetischen Einmarsch in die Tschechoslowakei zu erörtern.

Verteidigungsminister Schröder hatte schon in der vorigen Woche ein Programm für die materielle und personelle Verstärkung der Bundeswehr in den nächsten vier Jahren vorgelegt. Das Parlament wird diese Ziele unterstützen, aber in der Debatte konnten die zu bewältigenden Probleme eher aufgezählt als abschließend geklärt werden. Der Bundestag ist dabei in die mißliche Lage geraten, daß er seine fast auf den Tag genau vor einem Jahr ausgesprochenen Empfehlungen für eine Schlankheitskur der Bundeswehr wieder umstoßen und ins Gegenteil verkehren mußte. Im Dezember 1967 waren Regierung und Parlament auf eine Reduzierung der militärischen Anstrengungen eingeschworen – teils wegen der Entspannungspolitik, teils wegen finanzieller Bedrängnisse, die bei der mittelfristigen Finanzplanung zu einem kräftigen Abstrich am Verteidigungsetat geführt hatten.

Außenpolitische Priorität

Die außenpolitische Ausgangslage hat sich seitdem zwar fundamental verändert und einen größeren militärischen Beitrag für die europäische Verteidigung erzwungen. Doch einige Kernprobleme für die Bundeswehr sind unverändert geblieben, besonders diejenigen ihrer noch lange nicht erreichten inneren Konsolidierung.

Schröders Programm, das den deutschen Zusagen auf der Brüsseler Ministerkonferenz der NATO entspricht, trägt keinen alarmierenden Charakter. Es bewegt sich innerhalb der Größenordnungen, die aus außenpolitischen Gründen als Minimum eingehalten werden müssen und finanziell als Maximum vertretbar sind. Die außenpolitische Priorität bei der Planung ist unverkennbar. Die Amerikaner wollen sich mit ihrer militärischen Präsenz in Europa an den Leistungen der Verbündeten orientieren, so wie es Präsident Johnson einmal mit dem Bild von den kommunizierenden Röhren verdeutlicht hat. Die wichtigste außenpolitische Funktion der Bundeswehr besteht deshalb weiter darin, die ungeschmälerte Anwesenheit der US-Truppen in Deutschland solange wie möglich zu gewährleisten. Freilich fragt sich, wie lange diese These noch aufrechterhalten werden kann.