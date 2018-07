Mit einer Schere vergleicht die Lufthansa die Relation von Ertrag und Ausgaben. Ihr Zuschnappen wird, nach Vorstandsmitglied Professor Gerhard Höltje, nicht unbedingt die Flugpreise verteuern. Die Ära der sinkenden Tarife dürfte aber beendet sein. Investitionen, Kosten und steigende Gehälter sorgten dafür, daß die zitierte Schere immer weiter aufging. Die Tarife – to die Lufthansa – sind inzwischen an ihrer untersten Grenze angekommen. Die erwartete, ständige Steigerung der Fluggastzahlen könne nun in Verbindung mit Rationalisierungsmaßnahmen bestenfalls dafür sorgen, daß die Preise gehalten werden können, verlautet aus Köln. Doch um noch besser zu werden, sei eine Flugpreiserhöhung möglicherweise nicht zu umgehen. Wann die nach sechs Wochen abgebrochene IATA-Konferenz in Cannes fortgesetzt werden wird – auch ihr Hauptanliegen waren die Tarife –, ist bis zur Stunde ungewiß. Selbst die vergleichsweise harmlose Frage, ob Gepäck nach Stückzahl statt nach Gewicht berechnet werden soll, bedarf noch der endgültigen Klärung K. T.