Von Anatol Johansen

Europas Raketenkonstrukteure haben Pech. Seit Anfang der sechziger Jahre bemühen sich Engländer, Franzosen und Deutsche, eine 32 Meter lange Großrakete zusammenzubauen. Bis 1967, so war es ursprünglich vorgesehen, sollte das Gemeinschaftsgeschoß mit einem Kostenaufwand von etwa 800 Millionen Mark einsatzbereit gemacht werden. Inzwischen ist abzusehen, daß die Ausgaben für das Gesamtprogramm auf mindestens 2,5 Milliarden Mark steigen werden. Dennoch ist die Europa-Rakete auch heute noch nicht einsatzbereit.

Als man am vergangenen Wochenende das komplette Projektil zum erstenmal mit einem italienischen Experimental-Satelliten von Woomera in der australischen Wüste aus in den Weltraum schießen wollte, gab es einen bitteren Fehlschlag. Zwar funktionierte sowohl die von England hergestellte Grundstufe als auch die französische zweite Raketenstufe. Doch die in Deutschland konstruierte dritte und letzte Stufe der Europa-Rakete brannte nur sieben Sekunden. Das genügte nicht, um den italienischen Test-Satelliten wie vorgesehen in eine polare Umlaufbahn zu befördern.

Mit dem Fehlstart gerät die europäische Organisation für den Bau von Großraketen ELDO (European Launcher Development Organization) in eine unangenehme Lage. Vor diesem Pech hatte die ELDO, zu der außer den drei Nationen, die am Bau der Europa-Rakete beteiligt sind, auch Italien, Belgien, Holland und Australien gehören, schon genug gegen die immer stärker werdenden Sonderinteressen einiger Mitgliedstaaten zu kämpfen.

Bei der „Dritten Europäischen Raumfahrtkonferenz“, auf der die Vertreter von dreizehn Nationen Mitte November in Bad Godesberg Beschlüsse über Europas künftige Raumfahrtforschung faßten, hatte der deutsche Forschungsminister Gerhard Stoltenberg als Gastgeber schon alle Hände voll zu tun, um das Fortbestehen der europäischen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu sichern. England hatte ohnehin seit langem angekündigt, 1971 aus der ELDO austreten zu wollen und seinen Entschluß trotz aller Vorstellungen der übrigen ELDO-Mitglieder auch in Bad Godesberg nicht rückgängig gemacht. Immerhin gelang es Stoltenberg bei der Konferenz, die Zustimmung seiner Amtskollegen dafür zu gewinnen, daß die Raketenbau-Organisation ELDO mit der Satellitenbau-Organisation ESRO zu einer Art europäischer NASA zusammengelegt werden.

Ein überzeugender Erfolg in Woomera hätte zweifellos auf den nachlassenden europäischen Raumfahrtelan wie eine Anregungsspritze gewirkt. Doch statt eines Aufbaupräparats erhielt der matte Patient jetzt noch einen gefährlichen Aderlaß.

Es ist zu befürchten, daß jene auf Kurzsichtigkeit beruhende Selbsttäuschung wieder Raum gewinnt; die da. meint, wenn jeder europäische Staat mit seinen eigenen geringen finanziellen Mitteln ein ausschließlich nationales Raumfahrtprogramm verfolgt, sei viel gewonnen.