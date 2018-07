Sehr sehenswert:

„Rosemaries Baby“, von Roman Polanski. Woran er ist mit diesem Film, kann der Zuschauer sich aussuchen; nur der letzte Dreh, den die Geschichte nimmt, ordnet sich keiner vernünftigen Erwartung unter.

„2001: Odyssee im Weltraum“, von Stanley Kubrick. Es hat noch keinen Multimillionendollarfilm gegeben, der so abstrakt und so faszinierend Kino war und nichts als Kino; noch nie in der Geschichte des Multimillionendollarfilmgeschäfts hat ein Filmemacher so viel Geld so konsequent zu seinem eigenen Vergnügen ausgegeben. Der Spieltrieb, von dem Stanley Kubrick sich hat umtreiben lassen, ist eine vernünftige Lust gewesen.

„Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos“, von Alexander Kluge. Was Alexander Kluge umtreibt, ist keinesfalls eine vernünftige Ratlosigkeit; es ist ihm mit diesem Film eine vorübergehende Monopolisierung gewisser Ideen gelungen, die bis dahin nicht unbedingt kassenträchtig schienen.

„Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß“, von Jean-Luc Godard. „Paris gehört uns“, von Jacques Rivette.

Sehenswert:

„Das Mädchen Nanami“, von Susumu Hani.