Von Helga Werner

In Bremen kam ein Rundfunkreporter an Bord. Ich sah ihn von meinem Pantryfenster aus über die Gangway klettern, das Aufnahmegerät lässig geschultert. Der Kapitän ließ seine vier Stewardessen auf die Kommandobrücke rufen. Das Interview (das hatten wir tags zuvor bereits von ihm erfahren) sollte einen würdigen background erhalten. Und was an einem Frachtschiff auf Jungfernfahrt ist schon imponierender, respekteinflößender als die vollkommene Einheit von Brücke und Schiffsleitung?

Den Reporter, ohnehin nicht mit den Bräuchen der Seeleute auf Duzfuß, verwirrte die gestärkte Hafenkonzertatmosphäre. Auch hätte er die Stewardessen lieber an ihrem Arbeitsplatz, in den Messen, auf Band genommen. Er geriet ins Schwimmen, stolperte mehrmals über den Namen des Kapitäns. Der buchstabierte, genüßlich laut. Wieder Fehlanzeige auf dem live-Band. Der Kapitän nahm ein Stückchen Kreide, schrieb seinen Namen in großen Druckbuchstaben an eine kleine schwarze Wandtafel. Unter dem weißen Hemdkragen lief sein Hals rot an, er versuchte, den Frosch im Hals wegzuhusten. Die ersten drei Fragen des Reporters beantwortete er. Doch auch für die eigentlichen Interviewpartnerinnen blieb noch ein wenig Platz auf dem Band.

Der Rundfunkmann stieß der Ältesten von uns das Mikrophon unter die Nase: „Warum fahren Sie zur See?“ Die Salonstewardeß lächelte verkrampft: „Ich fahre schon jahrelang zur See; Zuletzt war ich Kindergärtnerin auf der (alten) ‚Hanseatic‘. Ich liebe das Meer, ich komme einfach vom Wasser nicht los...“

Meine Kammerkollegin, ein handtuchschmaler Twiggytyp, legte los, im Schifferjargon: „Ich bin durch meinen Mann zur Seefahrt gekommen, drei Kümo-Reisen haben wir zusammen gemacht, nech, er als Erster und ich als Kochsjunge. Wir wollten gern zusammen weiterfahren, haben aber kein Schiff gefunden, das uns beide nimmt...“

Die Stewardeß aus der Offiziersmesse wechselte mit dem Kapitän einen indignierten Blick; Der Kapitän runzelte die Stirn.

Jetzt wollte der Reporter es endlich genau wissen, wie das denn so ist, vier Frauen unter so vielen Männern, geht denn das so einfach, ganz ohne Schwierigkeiten? Die kleine Dicke aus der O-Messe sagte sanft lächelnd: „Ich war lange Zeit als Krankenschwester an Bord eines großen Passagierschiffes tätig. Ich hatte niemals Schwierigkeiten mit den männlichen Kollegen, und ich war auch nie der Anlaß irgendwelcher Schwierigkeiten.“