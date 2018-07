Die Geschichte dieser ausweglosen Liebe könnte einem Groschenroman entnommen sein: Er umwarb sie nach allen Regeln der Kunst. Sie aber verschmähte und demütigte ihn, denn sie liebte einen anderen. Diesem drängte sie sich geradezu plump auf. Indessen verhinderten unüberbrückbare ‚Klassenunterschiede‘, daß beide ein Paar werden konnten. So weit scheint an diesem Dreiecksverhältnis nichts Besonderes zu sein – nur daß in unserem Fall der Abgeblitzte ein Kolkrabe mit dem Namen Goliath war, das Weib die Räbin Davida und der von ihr in höchster Liebesverwirrung Auserkorene ein... Mensch, nämlich der Verhaltensforscher Dr. Eberhard Gwinner.“

Die Geschichte dieser grotesken Gefühlsverirrung, die bei Vögeln dann entsteht, wenn ihr Pfleger sie vom ersten Lebenstage an aufzieht, wird unter vielen anderen erstaunlichen – und doch wahren – Geschichten aus der Verhaltensforschung erzählt in dem neuen Buch von

Vitus B. Dröscher: „Die freundliche Bestie“ – Neueste Forschungen über das Tier-Verhalten; Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg/Hamburg; 247 S., Abb., 20,– DM.

Beratend, anregend und auf fachliche Richtigkeit hin prüfend, beteiligten sich zehn namhafte Wissenschaftler an dem Gelingen dieser fesselnden Darstellung aktueller Probleme und Hypothesen der Verhaltensforschung, die sich in dem Maße, in dem sie sich der naturwissenschaftlichen Methode bedient, vom Spekulativen entfernt.

Die freundliche Bestie, das klingt wie schwarzer Schimmel oder großer Zwerg, aber Dröscher kann an Hand einer Fülle von Beobachtungs- und Experimentalergebnissen nachweisen, daß Tiere oft rücksichtsvoller gegeneinander als Menschen, ja, daß sie vielfach bessere Demokraten sind.

Doch geht es dem Autor nicht nur darum. Einen breiten Raum nimmt, wie schon in seinen ersten beiden Büchern („Klug wie die Schlangen“ und „Magie der Sinne im Tierreich“), die Kommunikation ein. Vitus Dröscher berichtet über raffinierte Methoden, die Sprache der Delphine zu entschlüsseln, über die Deutung von Gesten in Affengemeinschaften, die Individualität von Vogel- und Pinguingesängen. Kühn, doch, wie ihm Professor Günther Niethammer attestierte, „mit der gebotenen Vorsicht geschrieben“, sind Dröschers Schlußfolgerungen, die sich auf das menschliche Verhalten beziehen.

Nachdem wir in letzter Zeit soviel über die Aggressivität gelesen haben, deren biologische Funktion die Verhaltensforscher bei Tierbeobachtungen aufdeckten, ist es fast wohltuend, zu erfahren, daß auch Toleranz, Freundschaft und die Lust, Geschenke zu machen, offenbar ebenso natürliche, weil unter Tieren übliche Verhaltensweisen sind. Thomas v. Randow