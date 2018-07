Ganz zufällig geschah es wohl nicht – das aktuellste Gutachten, das der Sachverständigenrat bisher vorgelegt hat, schlummerte erst 16 Tage in den Schubläden der Regierung, ehe es veröffentlicht wurde. So mußten die Abgeordneten, ohne die Empfehlungen der unabhängigen Weisen zu kennen, über Schillers Geniestreich, das Gesetz zur außenwirtschaftlichen Absicherung und zur Abwehr der Forderung nach einer Aufwertung der Mark, entscheiden.

Es wäre nicht das erstemal, daß eine Bundesregierung versucht, das Jahresgutachten in einer Weise und zu einem Zeitpunkt in Umlauf zu bringen, die ihren Absichten dienlich sind. Eine Meisterleistung dieser Art vollbrachte vor einigen Jahren der damalige Staatssekretär Wolfram Langer, der so ausführlich die Stellungnahme zum Gutachten erörterte, daß vom Gutachten selbst in den Zeitungen nur ein Schlußabsatz – nach Darlegung der Stellungnahme – zu lesen stand.

Vor einem Jahr kam das Gutachten pünktlich für alle auf den Tisch, doch damals gab es kaum erhebliche Unterschiede in den Ansichten von Regierung und Sachverständigen.

Diesmal ist es anders. Die Gutachter (Bauer, Giersch, Koch und Schäfer) halten im Gegensatz zu Schiller und Strauß das bestehende Ungleichgewicht im deutschen Außenhandel für so gravierend, daß es zwei Ziele der deutschen Wirtschaftspolitik ernsthaft gefährdet: Die Geldwertstabilität und ein angemessenes Wachstum. Um das Gleichgewicht wiederherzustellen, schlagen die „vier Weisen“ fünf Wege vor:

Die Auslandsnachfrage wird durch eine erhebliche Zunahme der Inlandsnachfrage (um 11 Prozent) überkompensiert. Der Staat muß dafür seine Investitionsausgaben kräftig erhöhen und Anreize für private Investitionen und für den privaten Verbrauch schaffen. Eine Zunahme des Bruttosozialprodukts um real sechs Prozent wäre wahrscheinlich. Die Kehrseite: Das Verbraucherpreisniveau stiege im nächsten Jahr um 5,5 und 1970 um 6 Prozent.

Die Binnennachfrage wird im gleichen Umfang gefördert wie nach dem ersten Vorschlag. Daneben wird durch eine Aufwertung der Mark um 5 Prozent der Zuwachs bei den Löhnen und den Verbraucherpreisen jedoch gedämpft. Der Staat entschließt sich zu fühlbaren Steuersenkungen. Das Bruttosozialprodukt würde um real 5 bis 5,5 Prozent steigen und das Preisniveau um 2 Prozent.

Aufwertung der Mark um 5 Prozent als alleinige Maßnahme geschieht konjunkturneutral. Die Binnennachfrage wird also nur in dem Umfang staatlich angeregt, in dem der Export gedämpft wird.

Es wird um 5 Prozent aufgewertet. Aber staatliche Maßnahmen zur Anregung der Binnennachfrage bleiben aus (konjunkturdämpfende Aufwertung).

Regierung und Bundesbank lassen der Entwicklung freien Lauf.

Der fünfte Vorschlag des laissez-faire wird im Gutachten ausführlich dargelegt. Danach würde sich 1969 die Investitionskonjunktur voll entfalten, obwohl sich der Staat in seiner Investitionsplanung etwas zurückhält. Auch von den Verbrauchern (Zunahme um 7 Prozent) würde die Konjunktur angeregt. Die Preise würden um 3,5 Prozent steigen. Der Exportüberschuß würde mit 16,5 Milliarden Mark genauso hoch sein wie 1968, obwohl die Einfuhr mit 12 Prozent etwas stärker zunehmen würde als der Export (10,5 Prozent). ks