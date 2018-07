Warum die Zuschauerzahlen der Bundesliga so Stark zurückgehen

Von Jürgen Werner

Deutschlands Fußballbosse zittern. Auch ohne die Kassandrarufe der Fußballexperten steht nun die prekäre Finanzsituation der Vereine vor aller Augen. Sogar das so oft apostrophierte Existenzminimum scheint gefährdet. Die Bundesliga, an ihrem Beginn als das Nonplusultra aller fußballerischen Intentionen glorifiziert, beginnt im fünften Jahr ihres Bestehens Verfallserscheinungen zu zeigen. Der euphorischen. Stimmung der Gründerjahre folgen jetzt erst realistische Einsichten wie solche, daß der Verein alter Prägung, mit dem Idealismus seiner Mitglieder, für die Bundesliga ein Anachronismus bedeutet.

Das stimulierende „Auf ihr Männer“, das einst am Rothenbaum als Kampfgeschrei Tull Harder und seine Kameraden zu neuen Taten trieb – Tull Harder war der Uwe Seeler der zwanziger Jahre –, bedeutet geradezu ein familiäres Anfeuerungsmittel. Die hektischen Schreie heute identifizieren sich mit einer Person, einem Star, dem gehuldigt wird, dessen Hosianna seiner Verehrer aber gleichzeitig das „Kreuziget ihn“ impliziert.

Julius Ukrainczyk, ein in Paris lebender gebürtiger Pole, bekannt unter dem Pseudonym „Mister Hundertprozent“, der mit den renommiertesten Mannschaften der Welt wie Manchester United, Santos, AC Mailand, Real Madrid wie mit einer Ware handelt, das heißt sie vermittelt, sieht hier einen Grund des schwindenden Publikumsinteresses. Die genialen Spielerpersönlichkeiten wie sie etwa Di Stefano, Fritz Walter, Pelé, Eusebio verkörperten, werden immer seltener. An ihre Stelle tritt der zwar hochqualifizierte, aber eher mechanisierte Athlet, der seine ihm gestellte Aufgabe konsequent und perfekt löst. Starre, von Erfolgstaktik und -denken bestimmte Aufgaben werden absolviert, die die Individualität der Spieler einschränken. Dem Erfolg werden alle Prinzipien untergeordnet, die ein Fußballspiel sehens- und liebenswert machen: die schönen Schnörkel, selbst der Spielrhythmus, der Wunsch, offensiv zu spielen, das Risiko zu suchen, um die Gewinnchance zu erhöhen.

Das Anti-Spiel

Dieses Leistungs- und Erfolgsdenken ist ein Kriterium unserer Gesellschaft überhaupt. Doch die Masse der Zuschauer sucht genau das nicht. Sie wollen das Spiel Mann gegen Mann – nicht einer gegen alle oder drei gegen sieben –, die Auseinandersetzung in jeder Phase des Spiels, dessen Entwicklung und Ideen sie nachvollziehen wollen und können. Die dauernde Spannung in jedem Moment, der Ansatz von Absichten und Versuchen und ihre Durchkreuzung durch den Gegenspieler an jedem Ort ermöglicht erst die völlige Identifizierung des Zuschauers mit dem Spiel. Er nimmt im wahrsten Sinne des Wortes teil. Das zuckende Bein des Nachbarn auf der Tribüne, das Umarmen eines Unbekannten, der spannungslösende Schrei liefern dafür tausendfache Beispiele.