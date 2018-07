München

Ludwig Max Lallinger, Sohn des niederbayerischen Viehhändlers Markus Maximilian Lallinger und mit sechzig Jahren der letzte Recke der von ihm gegründeten Bayernpartei, wurde wiedergewählt. Zwar nicht zum Chef des einstmals (1949 bis 1957) bis ins Bonner Parlament vorgedrungenen, nun aber seit Jahren im Siechtum liegenden Kampfbundes für ein selbständiges Bayern, so doch zum Vorsitzenden des Bezirksverbands München. Und hierselbst entwickelte er die derzeitigen BP-Thesen. Sie fallen, wie es sich gehört, aus dem Rahmen bundesdeutscher Partei-Ideologien. Hier der bayerische Schmied von Kochel (in der Innenpolitik), hier APO oder heimatlose Linke (in der Außenpolitik).

Bayer Lallinger, von Beruf Krirnmalobenrteister, protestiert gegen Bonns Zentralisierungsbestrebungen. Er rät den Brüdern von der CSU, die Koalition mit der CDU zu kündigen, falls diese ernstlich ein Bundeskultusministerium wolle. Denn dann würde Bonn letzten Endes noch bestimmen, „wie wir den Gamsbart zu tragen haben und wie weit der Ausschnitt im Dirndlkleid reichen darf“.

Kein rechter Bayer, der sich auf dem Sektor Kultur so was gefallen ließe! Innenpolitisch fordert die Bayernpartei ferner statt Entwicklungshilfe mehr Geld für: Krankenhäuser, Schulen, bessere Luft und bessere Straßen. Und die BP ist für Verbot der NPD.

Indes kann man ihr nicht unterstellen, sie sähe rechtsaußen einen mit ihr rivalisierenden Stimmenfänger. Die Bayernpartei hat (außenpolitisch) Verständnis dafür, daß sich der Osten „durch manche Vorgänge bei uns gereizt fühlen kann“. Als da sind: Weigerung der Bundesregierung, den Atomsperrvertrag zu unterzeichnen, die Notstandsgesetze und, last not least, die Nichtanerkennung der Oder-Neiße-Linie. Für die BP gibt es keinen Zweifel, daß die Oder-Neiße eine endgültige Grenze ist fernab von Altbayern.

Wie es scheint, könnten sich auf der Bayernpartei-Linie mit dem Ludwig Max Lallinger sogar Alois Hundhammer und Günter Grass treffen. K. G.