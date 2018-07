Von Wolfram Siebeck

Schluß mit dem lästigen Auswendiglernen von Vokabeln und Grammatik. Schluß mit Übersetzungen. Wenn Sie Ihr natürliches Sprachgefühl benutzen, lesen und verstehen Sie Französisch sofort!“

So annonciert ein Sprachinstitut seine „natürliche Lernmethode“ und zitiert stolz eine aus Schweden stammende Marianne Edgerton: „In nur zwei Monaten lernte ich durch die natürliche Methode besser Französisch als während der vier Jahre auf einem schwedischen Gymnasium.“ Schwedische Gymnasiastinnen, das weiß man aus schwedischen Filmen, sind in der Tat besonders gelehrig. Aber auch ich habe mit natürlichen Methoden ganz schöne Fortschritte gemacht, seit damals, als ich zum erstenmal aus der Gare du Nord auf den Boulevard – wie heißt er noch... einer dieser unaussprechlichen Namen... na, ist ja egal.

Wie es in der Anzeige heißt, ist es wichtig, von Anfang an französisch und in Wortmustern zu denken. Für uns routinierte Frankreichfahrer ist das kein Problem. „Service non compris“ ist so ein Muster, das sich sofort einprägt, wenn man die Grenze überschritten hat. Und „Ne pas se pencher en dehors“, dieses geheimnisvolle, unvergeßliche Wortmuster aus frühen Kindertagen, da man noch mit der Eisenbahn fuhr, erscheint jetzt wie ein Musterbeispiel für die natürliche Lernmethode. Besonders gern liest man die Behauptung des Sprachinstituts, zum Lernen genüge eine halbe Stunde pro Tag. Da bleibt dem Parisbesucher genug Zeit, auf den Treppenstufen der... der Dingskirche ein paar Ansichtskarten zu schreiben und anschließend sein natürliches Sprachgefühl an der nasalen Umwelt auszuprobieren.

Einmal hatte mir ein Freund seine Pariser Wohnung zur Verfügung gestellt. Als ich ankam, nahm ich bei der Hausmeisterin den Schlüssel in Empfang und fuhr mit dem Lift in den sechsten Stock. Kaum hatte ich mich in der Wohnung umgesehen, klingelte das Telephon. Es war die Concierge. Ich möge doch bitte die Fenster öffnen, verstand ich mit meinem natürlichen Sprachgefühl, das Nachbarhaus würde gesprengt. „Ja, ja, auf bald!“ versicherte ich beflissen und öffnete etwas verwundert die Fenster. Dann ging ich in Deckung.

Nach einigen Minuten rief die Concierge wieder an, jetzt ziemlich nervös, wie mir schien, und fing noch einmal mit den Fenstern an. „Aber ja, die Fenster ist öffnen“, beteuerte ich mehrmals, was sie ganz verrückt machte. Schließlich erklärte sie mir in gebrochenem Deutsch, daß ich die Tür des Fahrstuhls nicht richtig geschlossen hätte, der säße nun im sechsten Stock fest.

So lernte ich in wenigen Minuten durch die natürlichste Methode der Welt, daß französische Fahrstuhltüren nicht automatisch ins Schloß fallen, und das ist mehr, als ich in vielen Jahren auf dem Gymnasium gelernt habe.