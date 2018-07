Frankfurt am Main

Einer Überschrift in der ZEIT verdankt Hadj Daho Ben Mohamed Aomar seinen Beinamen. „Stummer Berber“ hieß die Geschichte im „Länderspiegel“ in der Ausgabe vom 13. Oktober 1967. Damals hatte Aomar schon zwei Jahre Untersuchungshaft hinter sich; die Justiz war nicht in der Lage gewesen, einen Dolmetscher zu beschaffen, der die Heimatsprache des Berbers beherrschte. Als nun endlich, fast dreieinhalb Jahre nach der Tat, vor einem Frankfurter Schwurgericht verhandelt wurde, war es in der Gerichtsberichterstattung der „Prozeß gegen den ‚stummen Berber‘“. Er endete mit zwölf Jahren Zuchthaus wegen Totschlags. Der siebenundzwanzigjährige Marokkaner hatte nach einer Eifersuchtsszene seine gleichaltrige Geliebte mit 38 Messerstichen getötet. Was vor einem Jahr das Schicksal des „stummen Berbers“ zu einer „ZEIT“-Geschichte machte, war die Unfähigkeit der Justiz, die Voraussetzungen für ein faires Verfahren zu schaffen. Das heißt: Sachverständige und Dolmetscher zu finden, die in der Lage waren, das Innenleben des Täters zu erforschen. Der Verteidiger sagte es deutlich: „Ohne Dolmetscher in seiner Muttersprache kann kein gerechtes Urteil über diesen Angeklagten gesprochen werden.“

Der Dolmetscher war dann schließlich doch – durch Presseveröffentlichungen – gefunden worden. Aber ob das Urteil gerecht ist? Kaum war es ausgesprochen, legte der Verteidiger, Rechtsanwalt Geis, Revision ein. Der Ankläger hatte eine Zuchthausstrafe von sieben Jahren für angemessen gehalten. Der Bonner Professor Thomae war der Meinung, der Angeklagte habe in einem „Affektsturm“ gehandelt, er sei während der gesamten Tatzeit zurechnungsunfähig gewesen. Ein anderer Gutachter vertrat dagegen die Ansicht, der „Affektsturm“ habe erst nach dem Ziehen des Messers eingesetzt. Das Gericht war davon beeindruckt, daß der „stumme Berber“ sein Messer erst entsichern mußte und nach der Tat ruhig und gelassen gewesen sein soll.

Und zu welchem Ergebnis wohl erst jener Experte gekommen wäre, der vom Gericht zunächst dazu bestellt gewesen war, als psychologischer Sachverständiger bei der Wahrheitssuche zu helfen? Er kam nicht dazu, denn er fiel einem Ablehnungsantrag des Verteidigers zum Opfer. Nicht ohne Grund. Seine Erfahrungen beschränkten sich auf die Tätigkeit bei einem technischen Überwachungsverein, wo er durchgefallene Führerscheinkandidaten zu testen hätte.

Dabei hatte der „stumme Berber“ ein Vertrauen in unsere Justiz gezeigt, wie man es wohl selten findet. Nach jahrelanger Untersuchungshaft war es dem Oberlandesgericht schließlich doch zuviel geworden und setzte Aomar auf freien Fuß. Doch die Zeit der Bewegungsfreiheit wurde zu einer schweren Belastung. Krank und ohne Arbeit wartete er auf den Prozeßtermin. Landsleute schleppten ihn mit durch. Dabei wäre nichts einfacher gewesen, als sich in die rettende Heimat abzusetzen. Vielleicht wäre es manchem auch gar nicht so unangenehm gewesen, den schwierigen Fall vom Halse zu haben. Die Beamten des Polizeireviers, bei denen sich der „stumme Berber“ dreimal in der Woche zu melden hatte, staunten immer wieder: „Sie sind ja immer noch da!“ Und genauso pünktlich wie bei der Polizei erschien er vor seinen Richtern. Zu einem Verfahren, an dessen Ende auch lebenslänglich Zucht-– haus stehen konnte – und er beschämte damit jene Richter in Frankfurt, die ihm vorgeworfen hatten, er verschanze sich hinter Verständigungsschwierigkeiten, verzögere das Verfahren und Siehe vor den Folgen seiner Tat.

Gerhard Ziegler