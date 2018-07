Die Entwicklung der Hochschulen kostet Geld. Das weiß inzwischen beinahe jeder. Aber kaum einer kann sich vorstellen, wieviel Geld sie kostet; wo es bleibt; und, was noch schlimmer ist: Niemand weiß, wo das Geld herkommen soll.

Was ein neuer Lehrstuhl kostet, läßt sich noch einigermaßen berechnen, auch wenn man die bei der Berufung ausgehandelten Sonderbeträge für zusätzliche Assistentenstellen, Sach-Etats, Zulagen für mehr oder weniger große Berühmtheit des Berufenen und was es da noch alles gibt, nur ungefähr schätzen kann. Multipliziert mit der Zahl der Hochschulen und der Zahl der Fächer, die auch einen neuen Lehrstuhl brauchen, ergibt das immerhin schon ganz stattliche Summen.

Dennoch: die einzelnen Bundesländer sind den Empfehlungen des Wissenschaftsrates, die Personal-Etats drastisch zu erhöhen, seit 1960 wohl auch deshalb so bemerkenswert schnell gefolgt, weil das immer noch das billigste war. Die eindringlichen Worte des Wissenschaftsrates, Hand in Hand mit dem Ausbau der Stellen für wissenschaftliches Personal – vom Ordinarius über den Mittelbau bis zu den Hilfs- und anderen Assistenten – die Sach-Etats und die Baufonds zu erhöhen, wurden weniger gern gehört und befolgt. Genau besehen, ging das so langsam, daß die Investitionen auf der personellen Seite allmählich sinnlos werden: Die Forscher und Lehrer bekommen zwar ihre Gehälter, aber kein Geld zum Forschen und Lehren.

Das trifft naturgemäß jene Fächer besonders hart, die ihre Arbeit vorwiegend nicht am Schreibtisch machen und die außer Papier, Bleistift und einer Bibliothek auch noch kostspielige Geräte und Materialien brauchen – also die naturwissenschaftlichen und die medizinischen Fakultäten.

„Ein Industriebetrieb, der sich geleistet hätte, was sich die Geldgeber der Universitäten leisten, wäre längst in den Konkurs gegangen.“ Das sagte nicht ein Unternehmer, sondern ein Professor der Medizin, und ein Kollege fügte hinzu: „Die Regierung nutzt den Streit zwischen Studenten und Professoren auf ihre Weise aus; sie kürzt die Haushaltsansätze.“

Bei den Verhandlungen des hessischen Landtages etwa wurden für Ergänzung und Erneuerung von Geräten in der medizinischen Fakultät der Universität Gießen in die Haushalte 1969 und 1970 je 880 000 Mark aufgenommen, von denen 280 000 Mark für Unterhalts- und Reparaturkosten abgezogen werden müssen. Es bleiben also für Neuanschaffungen 600 000 Mark. 1965 gab es dafür noch eine Million Mark, also zwei Drittel mehr. In Wirklichkeit aber brauchen die Gießener Kliniken heute fast zwei Millionen, also das Doppelte von 1965 und das Dreifache dessen, was sie bekommen sollen:

„Die Anschaffung von kostspieligen Großgeräten (Röntgenapparaturen, Hartstrahl- und konservative Radio-Therapiegeräte, Rechner, Autoanalysenstraßen und so weiter) wird von Jahr zu Jahr wachsende Beträge erfordern. Allein die Beschaffung einer neuen Kobaltquelle, die wegen Leistungsminderung der alten erforderlich geworden ist, macht einen Betrag von 150 000 Mark notwendig. Alle Geräte, die der Automation von Untersuchungsleistungen und Laborleistungen dienen, machen ansteigende Investitionsmittel erforderlich.“ Deswegen erklärten die Klinikdirektoren in Gießen, die Etatkürzung sei ihnen „völlig unverständlich“.