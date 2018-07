Jeder bettet sich, so gut er kann. Damit jedoch der Staat nicht zum latrocinium werde, zur Walstatt ungezügelter Begehrlichkeiten, braucht es eine Instanz, die darüber wacht, daß das Eigeninteresse der Teile nicht die Interessen des Ganzen überwuchert. In diesem Sinne ist die Korrektur zu begreifen, die das Bundesverfassungsgericht am Parteiengesetz vorgenommen hat, zumal die Beanstandung der gegenwärtigen Regeln für die Erstattung der Wahlkampfkosten.

Die heutigen Bundestagsparteien dürfen danach keinen Ausschließlichkeitsanspruch auf die öffentlichen Geldzuwendungen erheben. Wer mehr als 0,5 Prozent – knapp 170 000 Stimmen – erhält, soll an der Vergütung von Staats wegen teilhaben können. Auf der politischen Rennstrecke soll Neulingen der Start nicht ungebührlich erschwert werden.

Karlsruhe hat bestätigt: Das Grundgesetz enthält keine Bestandsgarantie für das eingebürgerte Partei-Establishment. Das Gericht bewahrt die Bundestagsparteien damit vor dem schlimmsten Vorwurf, der ihnen heutzutage gemacht werden kann: der Manipulation aus Eigennutz. Th. S.