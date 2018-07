Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

Das Angebot liest sich verführerisch: „Goldgrube Mallorca“ heißt es in den Anzeigen. Und: „Schon mit ... 2000 Mark werden Sie Eigentümer eines Appartements. Den Rest legt der spanische Staat dazu.“ Und: „Sie verdienen bis 30 Prozent im Jahr steuerfrei!“

Unterzeichnet ist die Anzeige mit dem Signum einer Fluggesellschaft namens „Ultramar Aviation“. „Das ist ein Werbetrick“, sagt Alfred P. Becker, der Mann, dessen Firma „Euromar“ an der angegebenen Düsseldorfer Adresse zu finden ist. „Ultramar Expreß ist ein bedeutendes und bekanntes spanisches Reiseunternehmen. Es ist beteiligt an dem spanischen Bauträger Calas de Mallorca, der im Südosten Mallorcas ein riesiges Ferienzentrum baut. Die erste Baustufe heißt Cala Antena. Dort stehen die Appartements und Bungalows, die meine Firma Euromar Deutschland GmbH als einzige in der Bundesrepublik anbietet. Mir aber geht es zunächst darum, die Leute auf den Flug zu bekommen. Deshalb bedienen wir uns des Namens Ultramar. Denn ich weiß aus Erfahrung: wer mitfliegt, der kauft.“ Geflogen wird mit der Lufthansa.

Die spanische Ultramar Expreß verwahrt sich gegen die Verwendung ihres Namens. „Unser Reisebüro hat in keiner Hinsicht etwas mit... Euromar zu tun. Ultramar Expreß führt ein Hotel mit dem Namen Balmoral in Cala Antena ... Das ist alles. Darüber hinaus haben wir weder mit Cala Antena noch mit Calas de Mallorca etwas zu tun ...“

Wer den zweitägigen Besichtigungsflug für 295 Mark bucht, findet jedenfalls in der Tat ein großes Urbanisationsgebiet vor. Calas de Mallorca mit Cala Antena wurde vom spanischen Staat als ein Feriengebiet „von nationalem touristischem Interesse“ (Interes Turistico Nacional) anerkannt. Mit diesem „Staatsprädikat“ fließen dem Bauträger automatisch stattliche staatliche Gelder zu. Erschließungs- und Baufortschritt werden vom Tourismus-Ministerium beaufsichtigt.

Mehrere Millionen Mark wurden „Cala Antena“ von der staatlichen Hypothekenbank „Banco Hypotecario de Espana“ zu einem besonderen Zweck zur Verfügung gestellt: Sie müssen verwendet werden, um ausländischen Käufern von Bungalows und Appartements bis zu 70 Prozent des Kaufpreises gegen einen Zinssatz von jährlich 6 1/2 Prozent zur Verfügung zu stellen. Die Anzahlung beträgt also jeweils 30 Prozent. So betrachtet, ist die Formulierung „Den Rest legt der spanische Staat dazu“ indirekt richtig, zumal in den Anzeigen hinzugefügt wird: „Für die Abzahlung dieses Regierungsdarlehens haben Sie fünf Jahre Zeit.“

Praktisch wickelt sich die Angelegenheit folgendermaßen ab: Das billigste der angebotenen Eigentums – Appartements kostet 12 600 Mark. Es hat eine Wohnfläche von 36 Quadratmetern, davon liegen allerdings 7,60 Quadratmeter in einem Laubengang vor dem Eingang zur Wohnung.