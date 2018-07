Das Gesetz befiehlt den Ladenschluß um 18.30 Uhr, das Hamburger Lampengeschäft Prediger hält sich daran: Um 18.30 Uhr schließt das Geschäft Prediger und der Ausstellungsraum Prediger wird eröffnet. Bis 21 Uhr am Montag, Donnerstag und Sonntag (von l6 bis 21 Uhr) dürfen die Kunden aus- und eingehen und sich eine. Lampe aussuchen. Kaufen dürfen sie nicht, dafür lassen sie eine Karte mit ihren Wünschen zurück. Am nächsten Tag wird das Geschäft mit einem Telephongespräch perfekt gemacht.

Der jüngste Schuß aus Hamburg gegen ein von Anfang an unsinniges Gesetz ist nicht der erste und wird auch nicht der letzte sein. Viele Einzelhändler sind mit dem Gesetz nicht glücklich, und die Konsumenten honorieren jede Möglichkeit, dann einzukaufen, wenn es ihnen Spaß macht. Zu Prediger kommen am Abend jeweils 200 bis 300 Kunden und am Sonntag manchmal sogar 3000.

Das gegenwärtige Ladenschlußgesetz ist nun schon zwölf Jahre alt. Vielleicht wird es das dreizehnte nicht überstehen. Im Einzelhandel, sei es Prediger in Hamburg oder Stüßgen in Köln, wird der Kreis der Renitenten immer größer, und ihre Tricks, mit denen sich das ungeliebte Gesetz umgehen läßt, machen Schule. Und warum sollte nicht auch die Bundesregierung auf ein verbraucherfreundlicheres Ladenschlußgesetz drängen, das dem Händler endlich die Freiheit gibt, auf die Wünsche seiner Kunden einzugehen? rod