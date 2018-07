Inhalt Seite 1 — „Habsburg-Mythos“ auf ungarisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Claus Gatterer

Emilio, Vasari: „Ein Königsdrama im Schatten Hitlers – Die Versuche des Reichsverwesers Horthy zur Gründung einer Dynastie“; aus dem Ungarischen übersetzt von Eugen Kende; Herold-Verlag Wien-München; 205 Seiten; 26,80 DM.

Vom Oktober 1921, als Horthy den König (Karl) mit Waffengewalt aus Ungarn vertrieb, führt ein pfeilgerader Weg zum Oktober 1944, als Adolf Hitler den ungarischen Reichsverweser (Horthy) stürzte und dessen bereits zurechtgezimmerten Thron niederriß“, schreibt der Ungar Emilio Vasari in der Einleitung zu diesem Buch. Vasaris These – wäre ein Habsburger auf dem Thron zu Budapest gesessen, dann hätte die Politik Ungarns und Mitteleuropas einen anderen Verlauf genommen – ist freilich nicht mehr als Hypothese (sie schlechterdings als Fiktion abzutun, schiene mir vermessen, obwohl ich durchaus nicht geneigt bin, Vasaris Habsburg-Triumphalismus zu teilen).

Die Protagonisten dieses „Königsdramas“ sind der ungarische Reichsverweser Großadmiral Nikolaus Horthy auf der einen, der letzte Kaiser von Österreich-Ungarn, Karl, und dessen Sohn Otto auf der andern Seite: der erste ein König ohne Krone, die anderen Könige ohne Land. Das ganze Drama spielt auf der schmalen Bühne zwischen kaiserlichem Konservativismus, adeliggroßbürgerlicher Reaktion und dem bürgerlichen Faschismus – das Volk wird vom Autor nur mit etlichen patriarchalisch-wohlwollenden Nebensätzen bedacht.

Auf die Idee, daß König Karl, sollten die Restaurationsversuche vom März und Oktober 1921 gelingen, Volk und nicht Cliquen, Programme und nicht Oberste oder Bischöfe gebraucht hätte, kommt Vasari gar nicht. So erkennt er auch nicht, daß die habsburgischen Restaurationsbestrebungen in seinen Augen so etwas wie legalitäre Revolutionen gegen Usurpatoren – dem Volk, das er als Publikum ja wohl impliziert, bestenfalls als Machtkampf zwischen Hoch- und Kleinadel, zwischen mehr oder minder verstockten Adeligen und arrivierten Bourgeois untereinander erscheinen konnten.

Michael Károlyi, der Aristokrat, der 1918 als Oberhaupt der gescheitesten Regierung in der Geschichte Ungarns dem Land das einzige Viertelstündchen Demokratie bescherte, hätte nach Vasari unter König Karl „niemals zur Macht gelangen können“. Über das kommunistische Intermezzo Béla Kuns meint Vasari, „nicht viele Worte verlieren“ zu sollen. Die Rückkehr zur „alten Staatsform“ – also zu der Karls oder Ottos als König in Budapest – „schien allen Ungarn ein ganz natürlicher Vorgang“. Wer sind „alle“? Und wie viele? Und „natürlich“ meint in solchem Zusammenhang wohl nicht gerade demokratisch.

So appelliert König Karl in seinen Auseinandersetzungen mit dem Reichsverweser denn auch stets nur an die persönliche und dynastische Treuepflicht des einstigen Flügeladjutanten – über den Reichsverweser hinweg ans Volk zu appellieren, wäre ihm wohl wie „Verrat“ vorgekommen. Vasari zeigt sich verwundert darüber, daß sich Horthy dem Habsburger gegenüber „so energisch und fast rücksichtslos verhielt, wie früher einst als Admiral in den Tagen des Matrosenaufstandes von Cattaro“. Nur daß der junge Admiral Horthy die Meuterei in der österreichischen Kriegsmarine im Dienst und im Sinne eben dieses Kaisers und Königs Karl niedergeschlagen hat.