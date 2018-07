Hamburgs größte Baustelle an der Binnenalster soll zum großen Spaß für die Hansestädter „umfunktioniert“ werden.

Dank der Großzügigkeit der Hamburger Baubehörde und des Einfallsreichtums der Staatlichen Hochschule für bildende Künste wird den Passanten des Jungfernstiegs und des Ballindamms der Anblick eines langweiligen, kahlen Bauzauns vor „Europas größter Baustelle auf kleinstem Raum“ fortan erspart bleiben. Über den Verlust der Augenweide, als die die Binnenalster bisher mit Recht gepriesen wurde, soll bis zur Fertigstellung der neuen U- und S-Bahn-Linie eine Kuhweide hinwegtrösten.

Am vergangenen Wochenende bot sich den Hamburgern der ungewohnte Anblick einer stattlichen Herde knallig-popig buntbemalter Pappkühe, die aus dem Atelier der Hochschule für bildende Künste durch die Innenstadt getrieben und auf die Weide am Alsterufer geführt wurden, um anschließend festes Quartier vor dem Bretterzaun am Jungfernstieg zu beziehen. Was den meisten Passanten wie ein Studentenulk vorkommen mußte, wollen die Veranstalter (das Institut für visuelle Kommunikation) – unabhängig von dem ursprünglichen Zweck der Verschönerung eines Bauzauns – als „praktische Seminarübung zum Studium kommunikativer Vorgänge“ verstanden wissen: „Wir wollen herausfinden, wie die Leute auf so etwas reagieren, um Zielvorstellungen zu gewinnen.“

Die ersten – unerwartet heftigen Reaktionen stellten sich ausgerechnet unter jenen Studenten ein, die die Pappkühe selber geschultert und aufgetrieben hatten. Es war nämlich ruchbar geworden, daß die Kuhaktion nicht gar so idealistisch war, wie es zunächst schien. Die Kühe auf dem Bretterzaun sollen nämlich demnächst als Reklameflächen verpachtet und nach bewährter Manier kommerziell gemolken werden Das aber, so fanden einige Studenten, gehe auf keine Kuhhaut!

„Die schön bunt angemalten Rindviecher stellen nichts anderes dar als eine großangelegte Konsumwerbung“, hieß es auf einem Flugblatt, das den „Kuhhandel“ der Hochschule für bildende Kunst mit der werbenden Wirtschaft im SDS-Jargon anprangerte.

Die Initiatoren des Hamburger „Kuh-Damms“ versicherten indessen, daß ihnen jedes Mittel recht sei, Geld in ihre Kassen zu bekommen, um ihre Kommunikationsstudien zu betreiben. Dafür sind sie sogar bereit, ihre (Kuh-)Häute zu Markte zu tragen. Die seriösen Hamburger aber lächeln zu alledem und finden das Ganze erst einmal ku-h-rios. W. B.