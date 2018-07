Das Verhältnis zwischen Chirurg und Patient mag von der Art sein, wie Ingenieure mit Maschinen umgehen. Während der Operation sieht der Arzt (außer bei Schönheitsplastiken und Eingriffen der Hals-, Nasen-, Ohrenchirurgie) nicht das Gesicht. Daten der Reflexe und Atmung werden ihm vom Anästhesisten zugerufen. Die postoperative Beobachtung beschränkt sich meist auf den Erfolgscharakter. Ein Chirurg, der tausend Bäuche, Gallenblasen, Frakturen unter den Händen hatte, erwirbt mit zunehmender Fingerfertigkeit ein statistisches Gedächtnis.

Nicht so bei dem Arzt des (Vor-)Jahres und bei dem berühmtesten Patienten, über den je geschrieben wurde. Wie siamesische Zwillinge der Publizität sind die beiden B.s miteinander verbunden, Barnard und Blaiberg. Die lesende Menschheit weiß über sie inzwischen mehr als etwa, um im medizinischen Rahmen zu bleiben, über die gynäkologische Situation der früheren Kaiserin auf dem Pfauenthron.

Der erfolgreiche, aber von einer Neuritis geplagte Virtuose des Skalpells hat schon ein paar Tourneen hinter sich. Was ist da selbstverständlicher als die Meldung, daß der lebendige Beweis der Großtat im kommenden Frühjahr ebenfalls auf Vortragsreisen gehen will: in die Vereinigten Staaten und nach Europa. Was aber wird Blaiberg sagen? Man sagt, er werde die Töne seines geschenkten Herzens über Lautsprecher vortragen, das Geräusch jenes Organs, das er seine „Pumpe“ nannte... Ekkehard Roth