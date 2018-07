Von Heinz A. Staab

Heinz A. Staab ist Ordinarius und Direktor des Instituts für Organische Chemie an der Universität Heidelberg.

Die Universität sieht sich heute in die Lage eines Patienten versetzt, um dessen Krankenbett in Erwartung der bevorstehenden Krise gute und auch weniger gute Freunde versammelt sind: mit Betroffenheit und Besorgnis die einen; mit nur schlecht verhohlener Schadenfreude die anderen. Erstaunlich viele von ihnen trauen sich – auch ohne eingehende Kenntnis vom Organismus des Patienten und von den Symptomen seiner Erkrankung – ein Urteil darüber zu, wie der Patient zu behandeln sei. Manche dieser Therapievorschläge machen denn auch den Eindruck, als sei das Ziel der Heilung, ja selbst des Überlebens des Patienten unwichtig geworden gegenüber dem Ehrgeiz, besonders „progressive“ Behandlungsmethoden – und seien sie auch noch so unerprobt und voller Risiko! – vorzuschlagen.

Mir scheint, man sollte hier an zwei alte Regeln der Heilkunst erinnern: erstens an das „nil nocere“ und zweitens daran, daß die Voraussetzung für jede wirklich erfolgversprechende Therapie ein sorgfältig erhobener Krankheitsbefund und eine klare Diagnose ist. Um dies zu erreichen, sollte man eingehender als bisher den Patienten selbst nach seinen Beschwerden fragen.

Das Ergebnis einer solchen allgemeineren Exploration, die nicht nur die lautstark artikulierten Klagen der Studenten zur Kenntnis nimmt, träfe – bei aller Subjektivität der Gesichtspunkte – wohl doch den Kern der Dinge besser als die gerade an unserem Krankheitsfall so gern geübten Ferndiagnosen. Bei diesen übersieht man meist, daß das Krankheitsbild unserer Universität überaus differenziert ist und daß die meisten Therapievorschläge schon deshalb unzureichend sein müssen, weil die ganz verschiedenen Verhältnisse in den einzelnen Disziplinen der Universität zu wenig bekannt sind.

Ganz besondere Schwierigkeiten resultieren für die Naturwissenschaften daraus, daß die Diskussion über Hochschul- und Studienreform – unter den Studenten, innerhalb des Lehrkörpers, in politischen Gremien und in der Öffentlichkeit – bisher nahezu ausschließlich von Soziologen, Politologen, Juristen, Theologen und anderen Vertretern der „verbalen“ Wissenschaften geführt wurde, denen ein tieferer Einblick in die Probleme der experimentellen naturwissenschaftlichen Fächer fast immer fehlt. Daher ist nur wenig über die Funktionen bekannt, deren Erfüllung durch die Universität vom Standpunkt der Naturwissenschaften erwartet werden muß.

Daß ein klares Konzept von den Funktionen der Universität die Leitlinie für die Entwicklung neuer Formen der Universitätsstruktur sein muß, könnte als selbstverständlich angesehen werden. Die vielen Versuche, auf dem umgekehrten Weg von einem im luftleeren Raum konzipierten Strukturmodell der Universität zu einer Definition ihrer Funktionen zu kommen, zeigen aber, wie sehr sich heute die Diskussionen über Universitätsreformen von ihrer sachlichen Basis entfernt und teils auf das Gebiet ideologischer Auseinandersetzungen, teils in eine Arena des Kampfes von Interessengruppen verlagert haben.