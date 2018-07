Inhalt Seite 1 — Indien – Land mit Zukunft? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir haben unlängst an dieser Stelle Hegels These über den asiatischen Geschichtsablauf erwähnt: „Indien wie China“, schreibt Hegel, „ist ebenso eine frühe wie eine noch gegenwärtige Gestalt, die statarisch und fest geblieben ist und in der vollständigen Ausbildung nach innen sich vollendet hat.“ Das moderne China hat ihn gründlich widerlegt. Doch wie steht es mit dem modernen Indien? Oft wird es als die „größte Demokratie der Welt“ bezeichnet, aber gleichzeitig ist es das Land, in das die meiste Entwicklungshilfe strömt. Es ist reich an Kontrasten, ebenso, wie der Besucher Indiens abwechselnd vom Elend schockiert und vom Prunk geblendet wird, schwanken die Analysen der Zukunft Indiens zwischen Pessimismus und Optimismus.

Zu den optimistischen Deutungen zählt

Der bekannte Publizist bemüht sich um einen Gesamtüberblick über all jene großen Probleme, die Indien seit den letzten Lebensjahren Nehrus beschäftigt haben und noch bis ins nächste Jahrzehnt hinein beschäftigen werden: der Konflikt mit China, Nehrus Tod, Kaschmir, die Abwertung der Rupie, die Sprachenfrage, die „Planungsmanie“, das Kastenwesen, der indische Kommunismus, die Chancen der Demokratie usw. Zwangsläufig werden die Entwicklungen in Indien stets zusammen mit der allgemeinen Entwicklung Asiens betrachtet.

China ist auch hier allgegenwärtig: „Läßt man den Blick über die vor uns liegenden siebziger und achtziger Jahre schweifen, so stellt sich für die indische wie für die Außenpolitik aller anderen asiatischen Länder die schicksalhafte Frage, wie China in weiteren zwei Jahrzehnten beschaffen sein mag.“ Nachdem Nehru China nur innerhalb der „Traumwelt einer panasiatischen Solidarität“ gesehen hatte, habe die demütigende Niederlage der indischen Armee gegen China 1962 einen zukunftweisenden Prozeß des Umdenkens in Indien beschleunigt – „in einem Lande, dessen religiöse Führer und Philosophen bisher vornehmlich in Äonen, in unermeßlichen Weltzeitaltern gedacht haben“. Hierin wurzelt gerade die Hoffnung des Autors, daß sich Indien nicht mehr introvertiert von der Außenwelt abschließen könne, daß „die historische Dimension“ des neuen Denkens die „Konfrontation mit den sozialen Mißständen im eigenen Land und mit Mächten, die von außen Indiens Einheit bedrohen“, überwinden helfen. und dann „weder zur Amerikanisierung noch zum Kommunismus“, sondern „wie auch in Japan, zu einem neuen Selbstverständnis“ führen, wird.

Der Autor, Herausgeber der angesehenen Zeitschrift „Indo-Asia“, zeichnet sich durch anschauliche Darstellungsweise und reiche Indien-Sachkenntnis aus. In bezug auf andere Länder weist das Buch allerdings befremdende Vereinfachungen auf, wenn beispielsweise Sihanouk von Kambodscha „ein früher, stets loyaler Gefolgsmann der Chinesen“ genannt oder Mao die Grundkonzeption unterstellt wird, Länder am Rande Chinas in ein „Tribut- und Vasallenverhältnis zu Peking“ bringen zu wollen. – Pessimistisch über die Lage Indiens urteilt

