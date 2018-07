Präsident Johnson will den „Geist von Glassboro“ wiederbeleben und möglichst noch vor dem Ende seiner Amtszeit (20. Januar) mit der sowjetischen Führung auf einer Gipfelkonferenz zusammentreffen. . Thema: Begrenzung des nuklearen Wettrüstens in Ost und West.

Nach dem Nahostkonflikt hatten Johnson und der sowjetische Ministerpräsident Kossygin bei ihrem Gipfelgespräch in der amerikanischen Landstadt Glassboro Ende Juni vorigen Jahres eine Fortsetzung des Dialogs auf höchster Ebene vereinbart. Die Unterzeichnung des Atomsperrvertrags und ein sowjetisches Abrüstungsmemorandum ließen die Chancen für die Aufnahme Ton Verhandlungen vor fünf Monaten weiter wachsen.

Dann, am 1. August, marschierten die Sowjets in die ČSSR ein. Vier Stunden vorher hatte Kossygin die Amerikaner in einer Eilbotschaft aufgefordert, ein neues Wettrüsten zu -vermeiden. Doch Johnson mußte dem internationalen Wettersturz Rechnung tragen und die Fortsetzung des strategischen Dialogs absagen, die er gerade am 1. August hatte verkünden wollen.

Doch blieb die globale Interessenidentität der beiden Supermächte auch nach der CSSR-Invasion bestehen Zudem möchte Johnson seine glücklose Amtszeit mit einer politischen Großtat krönen, und die Sowjets wollen ihr Invasorenimage durch Abrüstungsverhandlungen verwirklichen. Die amerikanische Friedensbereitschaft in Vietnam beschleunigte die Wiederannäherung.

Vor drei Wochen rief Kossygin den ehemaligen US-Verteidigungsminister und jetzigen Weltbankpräsidenten McNamara zu sich, um ihn mit der sowjetischen Gesprächsbereitschaft vertraut zu machen. Ebenso wurden die beiden demokratischen Senatoren Gore und Pell vorige Woche in Moskau von Kossygin hofiert. US-Außenminister Rusk wollte am Wochenende ein baldiges Gipfelgespräch nicht mehr ausschließen.