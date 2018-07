Von Hans Gresmann

Kurt Georg Kiesinger liest schon zum Frühstück kritische Pressestimmen mit dem Ingrimm des Unverstandenen. Dabei trifft er in Wahrheit doch auf viel Verständnis – jedenfalls auf mehr, als seinen beiden Vorgängern zuteil wurde. Kanzler einer großen Kompromiß-Koalition zu sein, ist für einen dynamischen Politiker ein hartes Los. Und Bundeskanzler Kiesinger galt, nicht zuletzt wegen seiner staatsmännisch eingestimmten rhetorischen Begabung, die ihm das fast liebevolle Prädikat „König Silberzunge“ eintrug, immer noch als ein dynamischer Politiker.

Wenn sich gerade in letzter Zeit die Skepsis gegenüber Kiesinger in einer für ihn gewiß ärgerlichen Konzentration artikuliert, so gewiß nicht, weil eine vom Kanzler-Adlatus Ahlers vorschnell als „Kampfpresse“ apostrophierte kritische Öffentlichkeit dem Koalitionsregenten um jeden Preis ans Leder will. Kiesinger und Ahlers sollten bei aller notorischen Empfindlichkeit wissen, daß es durchaus nicht blinde Herrschsucht ist, die man dem Kanzler vorwirft, sondern viel eher jenes schwächliche Zaudern, das einem Kanzler der großen Mehrheit, die doch die Geschicke dieses Landes mit starker Hand steuern wollte, so wenig ansteht.

Kiesinger ist, bei aller sicherlich unumgänglichen Rücksicht auf den Koalitionspartner, in jüngster Zeit zu häufig gestrauchelt. Beweise? Sie sind zu erbringen – aber es ist ein arger Katalog.

Beim CDU-Parteitag in Berlin, wo Kiesinger die Stimmung beim „Parteivolk“ falsch einschätzte, mußte er sich – und dies sehr wenig glaubhaft – mit einer wortreichen Volte vom Koalitionskanzler zum kämpferischen CDU-Boß hinüberkatapultieren.

Die Ohrfeige, die ihm eine verwirrte junge Dame aus politischen Motiven versetzte, welche hier nicht näher zu untersuchen sind, quittierte er mit der Gereiztheit eines Operettentenors. Wo Gelassenheit und kühle Souveränität am Platze gewesen wären, überließ er es einer aufgeregten Justiz, ein läppisches Exempel zu statuieren.

Daß Kiesinger bei seinem Vortrag in Brüssel eine unglückliche Figur machte, mag mit der Ohrfeige, der Täterin und ihren politischen Antrieben zu tun haben. Niemand sollte da weiter bohren.

Als Kiesinger seinen Parteirivalen Schröder von der Präsidentschaftskandidatur fernhalten wollte, mögen, ihn, man weiß das nicht genau, Sorgen um seine potentielle Nachfolge geleitet haben. Die CDU/CSU jedenfalls hat sich seinem Willen nicht gebeugt – und hat Schröder nominiert.

Seit Wochen steht die Frage an, ob die NPD verboten werden soll oder nicht. Innenminister Benda ist für ein Verbot. Kiesinger aber – als Regierungschef – kann sich nicht entscheiden.

Ob Kriegsverbrechen zum Jahresende 1969 verjähren sollen, darüber muß endlich entschieden werden. Seit Monaten gibt es eine Vorlage Bundesjustizminister Heinemanns – sie ist. gegen die Verjährung. Inzwischen hat sich, was lange zu erwarten war, auch die UN gegen eine Verjährung ausgesprochen. So daß also eine deutsche Entscheidung, die Kiesinger verzögerte, nunmehr unter internationalem Druck gefällt werden muß.

In der Frage der Lohnfortzahlung hat der Kanzler der SPD seit langem eine Entscheidung versprochen. Wo bleibt die Kabinettsvorlage?

Ob die Bundesversammlung, die den nächsten Bundespräsidenten zu wählen hat, in Berlin zusammentritt oder nicht – dies ist eine essentielle Frage deutscher Politik. Der Bundeskanzler hat sich bisher zu einer Entscheidung nicht durchringen können. Mag sein, daß er abwägt, abwägt immerzu. Wer wollte sagen, daß er sich drückt?

Der Kanzler hat sich von seiner Partei in der vorigen Woche das Vertrauen aussprechen lassen. Die Fraktion war dabei reichlich überrascht. Es ging um die Mark und darum, daß der Kanzler, druckempfindlich, wie er ist, mehr geschwankt hatte als die Experten seines Kabinetts.

Solange Kurt Georg Kiesinger nicht darangeht, wirklich zu regieren, wird sein Ärgernis am Frühstückstisch nicht aufhören.