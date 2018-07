Kurt Heuser war – bevor er Schriftsteller und Drehbuchautor wurde – Pflanzer in Mozambique. In der Einsamkeit der Savanne, „auf Vorposten“, wie er es nennt, lernt der Mensch den Wert des Spiels begreifen; da wird er inne, was ihm eine Handvoll Halmakegel sein können. Beinahe zwangsläufig sind dort, wo die Spärlichkeit zur täglichen Realität gehört, Variationen zum Spiel, entstanden, darunter eine, die ein völlig neues ergab. Eine Halma-Variante, sonst nichts – und doch wurde aus der alten amüsanten Hüpferei ein strategisches Problemspiel.

Die Änderung heißt: Die übersprungenen „Gegner“ werden aus dem Feld genommen. Natürlich bedingt die neue Regel eine korrespondierende Zielsetzung und damit einen anderen Plan: Zwei Doppelreihen stehen sich, ähnlich der Schlachtordnung von Cannae, gegenüber. Im Rücken einer jeden befindet sich ein besonders gekennzeichnetes Feld. Wer dies als erster mit einem einzigen „Mann“ erreicht, gewinnt.

Nach vierzig Jahren ist dieses faszinierende Spiel aus dem afrikanischen Busch auf den deutschen Markt gekommen. Es heißt „Solo“ – ein dummer Name; Phalanx hätte seinen Charakter besser getroffen.

„Solo“ gehört zu einer neuen Spielserie, die sich „Logiplay“ nennt und aufs gescheite Kind spekuliert. Oder auf Eltern, die gern solche hätten. Die Spiele, „von führenden Pädagogen und Kinderpsychologen entwickelt, fördern wichtige Eigenschaften Ihrer (sic!) Kinder, die sie in Schule und Beruf dringend brauchen“. Erziehung zum Erfolg also. Nun, mir wird da etwas mulmig. Liefert etwa „Logiplay“ den Herzinfarkt des Managers im Karton gleich mit?

Lassen wir's. Diese Spiele sind gut und vortrefflich aufgemacht. Da ist das alte Belagerungsspiel unter neuer Flagge: ‚2 gegen 20", ein Knobel-Klassiker. „Gi Go" ist ein Setzspiel auf einer Art von Damebrett. Und „Hipp" ist eine knifflige Kreuzung zwischen Halma und Rösselsprung, „für 2 Kinder ab 9 Jahren". Also nichts für Erwachsene? Aber freilich! Der Verlag klebte nachträglich quer übers Eck eine Goldfolie: