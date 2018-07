Von Richard Schmie!

C. V. (Cisely Veronica) Wedgwood: „Tod dem König. Der Prozeß gegen Karl I.“; aus dem Englischen von Wilhelm Höck; List Verlag, München 1968; 272 Seiten, kart. 14,–DM; Ln. 18,– DM.

Er ist zu gescheit, um hier zu sein“, rief Lady Fairfax in die zum Gerichtssaal umgewandelte Westminster Hall hinein, als man beim Aufruf der Gerichtsmitglieder den Namen ihres Gemahls nannte, des Lord Fairfax, Oberbefehlshaber der Parlamentsarmee in den Bürgerkriegen gegen König Karl I. Es war diese Parlamentsarmee, die die Anklage, den Prozeß und die Verurteilung des Königs durchgesetzt hatte und einen beträchtlichen Teil der Beisitzer stellte, den Prozeß, der die Auseinandersetzung zwischen Monarchie und Demokratie in England auf eine im damaligen Europa unerhörte Spitze trieb. Der Oberbefehlshaber überließ dieses Wagnis aber seinen Untergebenen, deren einer Oliver Cromwell war, der die Statur, die Energie und den Glauben hatte, das ungeheure Unternehmen zu inspirieren und durchzuhalten.

Die in England 1964 erschienene Darstellung dieses Prozesses und seiner Vor- und Nachgeschichte von C. V. Wedgwood, der bedeutenden Historikerin und Spezialistin des 17. Jahrhunderts, liegt nun auch in Deutsch vor; allerdings in recht mäßiger und flüchtiger Übersetzung, die, vom Stil abgesehen, auch den Sinn des Originals manchmal verfehlt. (Wenn im Original die Gerichtsschreiber im Jahre 1649 busy were taking notes, so haben sie nicht „stenographiert“, wie es in der deutschen Ausgabe heißt; ein Schriftstück wird abgefaßt, nicht vorbereitet, auch wenn es im Englischen prepared heißt, wenn die dem König feindliche Menge Justice ruft, so heißt das nicht „Gerechtigkeit!“, sondern etwa „Richtet ihn!“. Oft ist, wie es scheint, einfach das erste im Wörterbuch aufgeführte Synonym gewählt worden.)

Aber die Meisterschaft in der Geschichtserzählung und in der Auswahl der Fakten und Zitate, die Frau Professor Wedgwood auszeichnet, schlägt dennoch durch. Wobei man aber wieder, ähnlich wie bei großen Kriminalfällen, die paradoxe Erfahrung macht, daß, je genauer man in die Umstände und die Verkettung der Handlungen eindringt, die Motive, Vorstellungen und Charaktere immer dunkler werden. Die Dunkelheit ist vermehrt durch den Abstand von drei Jahrhunderten. Nur an der Oberfläche zeigen sich einigermaßen klare Konturen.

Die Verfasserin tut aber das äußerste, um die Verstrickung der Beteiligten in die Ideen und Vorstellungen der Zeit einigermaßen deutlich zu machen. Hier ist es vor allem die religiöse Vorstellungswelt, die alle politischen und moralischen Motivationen überlagert und imprägniert, im Unbewußten oder Bewußten vermischt mit sozialen, standesmäßigen, persönlichen Gefühlen oder Interessen, mit Schlauheit, Vorsicht, Ehr- und Rachsucht, Aggressivität, Loyalität und so weiter. Der Ausruf der Lady Fairfax beruhte bei ihr selber auf royalistischer Gesinnung: daß der Lord sich vom Gericht drückte, war Vorsicht, wenn nicht gar Voraussicht künftigen Umschlags.

Dem Prozeß gingen zwei erbitterte, vom König mit allen Hinterlisten, Wortbrüchen und Grausamkeiten geführten Bürgerkriege voraus, die mit seiner Niederlage und Gefangennahme endeten. Er war von dem Gefühl seines Gottesgnadentums und seiner Unverantwortlichkeit gegenüber dem Volk durchdrungen; die bereits bestehenden Rechte des Parlaments und die damalige in England erreichte Form der Demokratie hielt er für eine Verkehrung des göttlichen Wil-.ens. Im Jahre 1640 hatte er verordnet, daß jeder Geistliche alle Vierteljahre von der Kanzel zu verlesen habe, Könige seien göttlichen Ursprungs, es sei ihnen von Gott eine unbeschränkte Oberherrschaft über jedermann verliehen, und zwar sowohl in weltlichen wie in geistlichen Dingen.