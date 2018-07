Jahrelang verkündete der südvietnamesische Vizepräsident und Luftmarschall Ky Verhandlungen mit den Vietcong bedeuteten den Untergang des Saigoner Regimes. Nun soll Ky Oberkontrolleur der südvietnamesischen Delegation bei den Pariser Vierergesprächen werden. Staatspräsident Thieu wird gewußt haben, warum er seinen Rivalen mit dieser Mission betraute. Ky wird sich hüten, die Verantwortung für Konzessionen auf sich zu nehmen, die ihm daheim als Verrat ausgelegt werden könnten; er bietet die beste Garantie dafür, daß Südvietnam den unausweichlichen Kompromiß mit seinen militärischen Feinden – der NLF und Nordvietnam – wenn schon nicht verhindert, so doch möglichst weit hinauszögert und abschwächt. Bis zum Amtsantritt Nixons wird Saigon auf Zeitgewinn spielen.

Aber die Position Saigons ist schwächer, als es nach außen den Anschein hat. Die Amerikaner haben sich nicht der Möglichkeit begeben, über die alles entscheidende Frage des Truppenabzugs mit Nordvietnam allein zu verhandeln. Ihre Drohung mit dem Rückzug des Expeditionskorps, der verstärkte Partisanenkrieg und die Friedenssehnsucht des südvietnamesischen Volkes werden sich allmählich zu, Pressionen ausweiten, denen keine Regierung in Saigon widerstehen kann. Ellsworth Bunker, der US-Botschafter in Saigon, hat den weiteren Lauf der Dinge schon angedeutet: „Über den Erfolg in Paris entscheiden die Ereignisse in Vietnam.“ K. H. J.