Krefeld Bis zum 19. Januar 1969, Galerie Denise René/Hans May er: „Jean Tinguely“

Paul Wember hat Tinguely 1960 in Krefeld ausgestellt, er stand damals auf der Höhe seiner Blitzkarriere: „Homage to New York, machine-happening-autodestructive.“ Es ist der Nachteil solcher Maschinen, die sich selbst .zerstören, daß sie nur in Television überleben. 1962 dann das größte Maschinenspektakel, „Fin du monde“ in der Wüste von Nevada, in Zusammenarbeit mit der NBC. Der Nimbus des Avantgardisten, der ihm seit den Tagen des Nouveau Réalisme, seit der Zeichenmaschine „Métamatic-automobile odorante sonore“, seit den Gemeinschaftsaktionen mit Yves Klein anhaftet, hat sich verbraucht. Tinguely gilt als Pionier und Klassiker, Veteran des Mouvement, als Meister der maschinellen Kinetik. Er spricht gern von seinen „glücklichen“ Maschinen, glücklich, weil sie „frei“ sind, weil sie keine technische Funktion zu erfüllen haben. Seine Maschinen leisten Bewegungen jeder Art und Qualität, Stampfen, Stoßen, Kreisen, Schaukeln, Schwingen, Schütteln, die Skala ist unbegrenzt. Durch ein perfektes System von Schwungrädern, Kolben, Riemen können im gleichen Objekt unterschiedliche Bewegungsabläufe kombiniert werden. Sämtliche zwanzig in Krefeld ausgestellten Maschinenskulpturen einschließlich der drei auf dem Dachgarten postierten Wasser-Speiapparate hat Tinguely in den letzten drei Jahren konstruiert. Demonstrieren sie Absurdität, Leerlauf einer emanzipierten Technik? Das größte Objekt, eine elf Meter lange Maschinenkonstruktion, dem Räderwerk einer Lokomotive nachgebildet, heißt „Requiem pour une Feuille Morte“: Wenn die Maschine läuft, gerät ein kümmerliches kleines Eisenblatt in panische Bewegung. „La Matraque Nr. 3“ von 1968 assoziiert zwei gegensätzliche Vorstellungen: Schaukelstuhl und Fallbeil. Tinguelys neue Maschinen enthalten ein entschieden ironisches Element. Sie bewegen sich, wie Menschen sich bewegen, sie imitieren und persiflieren solche Bewegungen.

München 11. und 12. Dezember, Karl und Faber: „Alte und Neue Meister“

In der Alten Graphik werden Hauptblätter von Dürer und Rembrandt versteigert („Ritter, Tod und Teufel“, Schätzpreis 30 000 Mark, Rembrandts „La petite Tombe“, 36 000 Mark), interessant sind die farbigen Holzschnitte von Goltzius und die Zeichnungen von Cambiaso. Sehr schön und reichlich ist die Kunst des 19. Jahrhunderts vertreten, mit Gemälden von Rottmann, Blechen, Spitzweg oder, bei uns selten angeboten und erstaunlich niedrig angesetzt, Monticelli; eine Löwenzeichnung von Delacroix (für 10 000 Mark), Zeichnungen von Leibl und Menzel, ein „aquarelliertes Jagdstück“ von Kobell. In der Modernen Abteilung ein Schmidt-Rottluff-Gemälde von 1907 (für 65 000 Mark), zwei Aquarelle von Klee (je 40 000 Mark), bei der Druckgraphik ein umfangreiches Konvolut von Lovis Corinth.

Weiterhin im Programm:

Düsseldorf Bis zum 1. Januar 1969, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen: „Niki de St. Phalle“

Nikis „Nana“ ist die lustigste Person, die dem Kreis des Nouveau Réalisme entsprungen ist. Sie wird in zahlreichen Versionen, vom Sofapuppenformat bis zur Überlebensgroße, vorgeführt.