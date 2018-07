Inhalt Seite 1 — Lack-Look lockt immer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gewichstes war erlaubt, Gelacktes galt als unfein. Damen mit viel Brillanz, hochgestöckelten Schuhen und Taschen aus Lackleder wurden als „wandelnde Sünde“ bezeichnet. An der Mädchenuniform, dem Schottenkleidchen, durfte ein schmaler Lackgürtel glänzen. Dem Kind wurden ungern, aber gelegentlich einmal, Lackspangenschuhe gekauft, denn Lackschuhe waren ungesund. Aber das Kind sah fasziniert auf Großvaters schwarze, spiegelblanke Galoschen, die innen leuchtend violett waren. Welch ein Effekt im Regen! Vaters Lackschuhe hatten eine vornehme, flache Ripsschleife, er trug sie nachts, wenn Mutter sich in herrlichen Ballroben zum Gutenachtkuß über das Bett beugte. Feine schimmernde Goldkäferschuhe schmücken ihre kleinen Füße ... „Fein“ hatte man auszusehen.

*

„Fein-oder-unfein-Sein“, das spukte noch lange in den Köpfen gediegener Familien und regelt heute noch die Mode in bestimmten Sippen. Den ersten Schrecken brachten die glänzenden, flamingofarbenen Kunstseidenstrümpfe der zwanziger Jahre, „diese ordinäre, provozierende Herausstellung des Beines“, wie es so hieß, den zweiten Schrecken die gelackten Bubiköpfe. Ein Graus auch die mit Glasperlen bestickten, kiloschweren Kurzkleider mit Perlenfransen, die beim „Charleston“ wie Wasserfälle sprühten und dabei klimperten.

Das alles galt als „unmöglich“, als absolut unfein. Noch gab es nur das echte Lackleder für die Mode und Wachstuch in der Küche. Aber schon entzückte Karosserielack die ersten glücklichen Autobesitzer. Zur selben Zeit lackierten sich Halbweltdamen ihre Fingernägel rubinrot; die Lady hingegen polierte sich die ihren mühsam mit dem Polierstein auf einer Wildlederrolle. Das „Dürfen“ und „Nicht-Dürfen“ bestimmte unterschwellig modisches Gehabe, wirkte stagnierend – und so wurde die kesse Mode nach dem Ersten Weltkrieg bald wieder ältlich, aber damenhaft. So, mit mehr oder minder attraktiver Abwechslung .. ., „bis aller Glanz verlosch“.

Den Ruinenstaub abgeschüttelt, demTrainingsanzug entstiegen, lechzte die Europäerin zuerst nach Textilien. Christian Dior machte es möglich. Unter viel Stoff wurden Taille und Busen gezeigt. Der glockig fallende Rock reichte bis zum Fußgelenk. Auch mit dem „New Look“ kam uns Amerika näher, und die englische Sprache fädelte sich wendig ins Vokabular von Mode und Kosmetik ein und ließ sich nicht mehr daraus vertreiben.

Mit der Erfindung und der ständigen Verbesserung von Nylon und mit dem sensationellen Erfolg von Plastik ist es nun die Synthetik-Industrie, die plötzlich bestimmend auf die Mode einwirkt.

Glanz kommt aus der Düse. Hochglanz läßt sich herstellen wie nie zuvor. Mattglanz ist selbstverständlich. Gold- und Silberdurchwebtes oder Gestricktes heißt jetzt Lurex. Kein Oxydieren, kein metallischer Geruch an Brokaten oder Lamé ist mehr zu befürchten. Gelacktes als Meterware brilliert verführerisch.