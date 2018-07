Inhalt Seite 1 — Märchenerzähler als Eulenspiegel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Braunschweig

In Landesbischof Liljes Intelligenzler-Eremitage Loccum platzte die Sensation, von der wenig zuvor noch der Spiegel geschrieben hatte, bei ihr handele es sich um eine „Entdeckung, die im Bereich der modernen Malerei keine Parallele hat“. Nach langen Gesprächen über die Probleme heutigen Journalismus, nach von Kollegen amüsiert oder neidvoll beobachteter Autogrammstunde und sodann in gemütlicher Runde verkündete stera-Chefredakteur Henri Nannen genüßlich, die einmalige Entdeckung des Braunschweiger Herzog-Anton-Ulrich-Museums eines bislang unbekannten Monets aus der St.-Lazare-Serie des Künstlers mit einem Schätzwert von mindestens 600 000 Mark sei gefälscht. Die ganze Story sei ein Gag.

Als „Gag“ hatte schon zuvor der Tabak- und Spirituosen-Großhändler Hans Joachim Kiesel, der Besitzer des angeblichen Monet, die Neuentdeckung der Braunschweiger Kunsthistoriker bezeichnet. Für Junggeselle Kiesel, Weltmann aus dem Wolfsburger Vorort Vorsfelde, schien die Entdeckung nichts Sonderliches zu sein, die Bereicherung um 600 000 Mark oder mehr schon gar nicht. Der wie ein Enddreißiger wirkende Achtundfünfzigjährige kann es sich leisten, durch die Weltgeschichte zu reisen, Kastanien vom Kennedy-Friedhof Arlington zu holen, um sie in seinem brav-kleinbürgerlichen Vorgarten einzupflanzen. Er kann es sich auch leisten, mit seinem Freund Hans Nowak aus Voigtholz bei Peine, einem Kunstmaler ohne großen Erfolg, für ein vergnügtes Wochenende nach Paris zu fahren, um dabei einen verspäteten Studentenulk zu organisieren.

Immerhin, wer Humor hat, muß den beiden Spaßvögeln zubilligen, daß ihr „Gag“ gut organisiert war. Niemand schöpfte Verdacht, als die Braunschweiger Kunsthistoriker ihre Sensation der Öffentlichkeit präsentierten. Kiesel blieb als Besitzer des Bildes zunächst anonym, bis aus seinem Bekanntenkreis zu erfahren war, wer der angebliche Glückspilz sei. In Vorsfelder Bescheidenheit zierte sich Kiesel, ans Licht der Öffentlichkeit zu treten. Nur das Bild sei ja wichtig, seine Person und sein Leben doch überhaupt nicht. Wie man heute weiß, hatte der Großhändler damit mehr recht, als es seinem Kompagnon, dem Maler, lieb sein konnte.

Die Geschichte des Bildes erzählte Kiesel dann eines Morgens gegen zehn bei einer Flasche guten Krimsekt im abgedunkelten Wohnzimmer seines Heimes. Die Geschichte ist so gut, daß sie es verdient, wiedergegeben zu werden.

An einem Wochenende im Februar sei er, Kiesel, nicht etwa, um erotische Abenteuer zu erleben, nach Paris gefahren, sich dort ein wenig zu erholen und gut zu essen. Nach einem gemütlichen, netten Abend sei er auf dem Flohmarkt gelandet, wo er ein „Gemälde“, eine im Jugendstil gemalte und C W 94 gezeichnete Darstellung eines nackten Pärchens am Strand für 200 Francs erwarb. „Der Mann sah aus wie de Gaulle in jungen Jahren“, begründete Kiesel seinen Kauf. Außerdem habe er seinem Vater eine Freude bereiten wollen, der doch im Zeitalter des Jugendstils groß geworden sei und so etwas gern möge.

Das „Unglück“ wollte es, laut Kiesel, daß das „Kunstwerk“ bei einer Säuberungsaktion durch seine Putzfrau beschädigt wurde. Also wanderte das Werk zum Restaurator des Braunschweiger Herzog-Anton-Ulrich Museums, Knut Nicolaus.