Von Gottfried Sello

Als Paolozzi 1960 an die Hamburger Kunsthochschule kam, ging er mit seinen Schülern auf Schrottsuche im Hafen. Autofriedhöfe wurden ausgeschlachtet. Zivilisationsabfall, rostige Überreste des industriellen Konsums als bildnerisches Material. Den Schülern war das neu, sie hatten bisher gelernt, mit Hammer und Meißel zu arbeiten und Ton zu formen. Paolozzi wollte ihnen kein verbindliches Rezept an die Hand geben, so müßt ihr’s machen, wenn ihr eine Plastik herstellen wollt. Es war mehr ein Rückerinnern daran, wie er selber angefangen hatte: mit Zufallsfunden, objets trouvés als Elementen für seine damals entschieden phantastische Figuration. Eine Erinnerung und ein pädagogischer Hinweis, jeder überlieferten Lehre zu mißtrauen.

Die Schüler nahmen Paolozzi wörtlich, sie machten Materialassemblagen, die den frühen Arbeiten Paolozzis ähnlich sahen, während Paolozzi selbst sich längst mit ganz anderen Problemen und technischen Verfahren herumschlug. Wie kann man erreichen, daß die Fundstücke nicht mehr als genau unterscheidbare Realitätsfragmente in Erscheinung treten, daß sie in der Skulptur verschwinden? Paolozzi löste das Problem, er versetzte das aus den objets trouvés hergestellte Gebilde mit Ton, dann wurde es in Gips gegossen, in diesem Zustand überarbeitet, und "gestempelt" (als Stempel verwendet Paolozzi Räder, Uhren, Maschinenteile) und das Ganze schließlich in Bronze gegossen. Das doppelte Gießen verändert die ursprünglichen Gegenstände, macht sie fremd und unkenntlich. "Sie überleben in meinen Skulpturen nur als Schatten von Formen."

Ein schwieriges, aber sachgemäßes Verfahren, um ein spezielles technisches Problem zu lösen. Aber solche technischen Finessen wären allenfalls für Paolozzis Schüler interessant, wenn es ihm wirklich nur und ausschließlich um ein technisches Problem ginge. Paolozzi wäre nicht der, wie ich meine, intelligenteste und flexibelste unter den englischen Bildhauern, wenn er nicht mit dem technischen Verfahren sogleich und unmittelbar andere Faktoren ins Spiel brächte.

Bleiben wir bei diesem technischen Problem, die vorgefundenen Einzelteile in die Skulptur zu integrieren. Warum überhaupt diese Fundstücke, wenn sie keinen eigenen Stellenwert zu beanspruchen haben? Auch wenn sie nur als "Schatten von Formen überleben", sind sie in das Ganze einkalkuliert, als Element des Zufalls, und eben der Zufall wird in eine vorgegebene Ordnung gezwungen, Konfrontation zweier gegensätzlicher Prinzipien, Zufall und Ordnung.

Die objets trouvés haben außer ihrem Zufallscharakter eine eminent wichtige plastische Qualität, die formale Prägnanz. Ihre industrielle Herkunft garantiert die Härte und Schärfe, die Paolozzi der Skulptur zugedacht hat, um sie formal gegen seine figurative Phantasie abzusichern. Die ehemaligen Räder, Scheiben, Würfel, Walzen und Röhren bilden das solide rationale technische Fundament für seine plastischen Erfindungen, Ideen und Gestalten. Sie haben aber, weil sich bei Paolozzi alles als dehnbar, flexibel, vieldeutig erweist, auch noch einen ganz anderen Effekt, den Paolozzi verblüffend auszuspielen weiß: Eine aus Röhren, Rädern oder Scheiben gebildete Figur oder Symbolgestalt wirkt ungeheuer komisch.

Ich weiß nicht, warum diese Seite des vielseitigen Bildhauers so hartnäckig übersehen und übergangen wird. Vielleicht weil nach herrschender Ansicht Humor und Größe sich schlecht vertragen. Und wenn man Paolozzi zum Gegenspieler von Moore, zum Überwinder der "Vaterfigur" in der englischen Plastik hochstilisiert, dann muß man ihm eine Aura von Ernst und Gedankenfülle (über die Paolozzi allerdings verfügt) verleihen, die einem komischen Talent angeblich nicht zu Gesicht stehen.