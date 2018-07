Inhalt Seite 1 — Mehr Farbe in die Wohnstube Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit dem Herbst kam das große Geschäft für die Hersteller von Farbfernsehgeräten. Die deutschen Käufer wollten Mexiko und die Olympischen Spiele farbig miterleben, wollten sich die Farbe rechtzeitig für die Winterabende ins Wohnzimmer holen. Und schließlich steht auch noch Weihnachten vor der Tür.

Bis September sah es für die Fabrikanten noch schlecht aus. Die Deutschen hatten das von den Herstellern für 1968 vorgeplante Farbgeräte-Soll von 220 000 bis 240 000 Stück noch längst nicht erfüllt. Am 25. August, als das Farbfernsehen seinen ersten Geburtstag in Deutschland feierte, waren knapp 200 000 Bundesbürger Besitzer eines Farbgerätes. Davon waren 100 000 bereits im vorigen Jahr gekauft worden.

Der Mexiko-Boom stand zu dem Zeitpunkt noch aus. Aber Mexiko allein hätte wohl kaum ausgereicht, die Kauflust anzustacheln. Den Erfolg sicherten die Fernsehanstalten des ZDF und die ARD. Sie sorgen dafür, daß in diesem Winter auf den Mattscheiben für viele Stunden farbige Bilder erscheinen werden. Bis Ende September waren die technisch hochgelobten Farbfernsehgeräte aus deutschen Fabriken kaum mehr als Prestigemöbel in deutschen Wohnräumen; farbig wurden sie an höchstens acht Stunden in der Woche.

Die Abmachung der Sender über die Beschränkung der Farbsendezeit lief Ende September aus. Nun bringt das ZDF allein in einer reichhaltigen Woche zwanzig Stunden Farbsendungen und die ARD-Anstalten noch einmal zehn Stunden. Die Sender zeigen nicht nur Publikumslieblinge wie Kulenkampff und Chris Howland in Farbe. Werbesendungen werden wirksamer und Nachrichten werden informativer, so sagen die Experten, wenn sie nur farbig sind. Bei der Werbung halten sich die Sender daran, fast ein Viertel aller Werbespots werden schon in Farbe gesendet.

Ein reichhaltiges Programm ist die Voraussetzung für das Geschäft mit der Farbe. Das wußte die Industrie aus den amerikanischen Erfahrungen. Nach fast zehn Jahren Stagnation, verursacht nicht zuletzt auch von technischen Schwierigkeiten, gelang der Durchbruch der Farbe in Amerika erst nachdem ein Sender regelmäßig abendfüllende Programme in Farbe ausstrahlte.

In Amerika wurde in diesem Jahr das Traumziel der Produzenten erreicht: Seit dem Frühjahr werden dort mehr Farbgeräte gekauft als Schwarzweiß-Modelle.

Für das ganze Jahr rechnet man mit 5,7 Millionen verkauften Farbfernsehgeräten, 300 000 mehr als für Schwarzweiß.