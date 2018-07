Frankreichs „Eau de vie“ – Pro Jahr verdunsten drei Prozent – Ein Bericht aus den Kellern von Cognac

Von Otto Sroka

Die Bürger von Cognac kokettieren wohl ein wenig mit der Geschichte ihrer Stadt. Sie führen Besucher gern zum zinnengekrönten Schloß und sagen stolz, daß hier ihr größter König, Franz I., das Licht der Welt erblickt und seine Jugendjahre verlebt habe. Sie zeigen ihm vielleicht noch ein schmales verwittertes Haus und erklären, da habe seine Amme gewohnt. Ansonsten aber sind Cognacs Bürger nüchterne, kaufmännisch denkende Leute. Sie wissen, daß nicht die Dynastie der älteren Orleans, sondern die Cognac-Dynastien Hennessy und Martell den Weltruf der Stadt begründet haben. Und die Schloßburg mit ihren altersgeschwärzten Kellergewölben ist schon vor vielen Jahren zum Stammsitz einer Cognac-Fabrik geworden.

Ein Hennessyfürst, Monsieur Maurice, war es auch, der einst dem Cognac aus Cognac den Weg zu weltweit klingendem Erfolg bahnte. Er war nämlich darauf, gekommen, eines seiner besonders guten Erzeugnisse mit drei Sternen auszuzeichnen. Diese Werbe-Idee übernahmen später Reiseführer, wie Baedeker oder Michelin, zur Klassifizierung von Sehenswürdigkeiten, Hotels und Restaurants, heute noch benutzen es zahllose Firmen als Gütesiegel ihrer Markenartikel. Selbst das Militär hat offenbar vom Einfall des Herrn Hennessy profitiert: Die Ein- bis Zwei-und Mehr-Sterne-Generale bezeugen es.

Die ein- bis dreigesternten Cognacs (oder Weinbrände) von heute aber sagen nichts Verbindliches mehr über Qualität oder Alter aus: Die Sternzeichen sind Freimarken für jedermann.

*

Es gehört sich, daß zuweilen einer der großen Cognac-Magnaten das Amt des Bürgermeisters wahrnimmt. Als lebendes Symbol der Stadt regiert er über rund 20 000 Seelen, die sich fast ausschließlich ihrem Lebenswasser verschrieben haben. Man zählt mehr als zwanzig Cognac Fabriken, in den Nachbargemeinden noch einmal so viel. Eine Fülle klangvoller Namen: Hennessy und Martell, die größten hier, Otard und Prunier, Monnet und Augrier, um nur einige der ältesten Firmen zu nennen. Sie alle haben ihre spezifische Eigenart und verlangen nach einer differenzierenden Zunge. Diese Variationsbreite fördert auch den Absatz. Cognacs Weinbauern – in der Mehrzahl Zwergwirtschaften und kleine Familienbetriebe im nächsten Umkreis der Stadt – brauchen selbst in den besten Ertragsjahren kaum um die Abnahme ihrer Ernten zu fürchten.