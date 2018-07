Von Karl-Heinz Janßen

Was ist eine Nachricht? Sie soll den Empfänger über fünf Fragen informieren: wer oder was, wann, wo, wie, warum? Etwa: Jemand wirft um fünf Uhr aus lauter Vergnügen einen Stein in den Teich. Nicht immer kann der Informant alle Fragen beantworten. Vielleicht hat er nur den Aufschlag gehört und die Kreise im Wasser gesehen. War es ein Stein, der da ins Wasser fiel? Und wer hat den Stein hineingeworfen? Und warum?

In vergleichbarer Lage war jener bayerische Grenzpolizist, der am Dienstag voriger Woche um 16.48 Uhr an der Zonengrenze südlich des thüringischen Dorfes Schichtshöhn eine Detonation hörte. Vier Minuten später zerriß ein zweiter dumpfer Knall die Stille am Berghang: Minenexplosionen im Todesstreifen. Der Beamte eilte sofort zum Unglücksort, den er freilich nur im schrägen Winkel einsehen konnte. Es dämmerte schon. Um 17.05 Uhr hörte der Beamte die ersten Hilfeschreie aus dem Minenfeld, das 300 Meter nördlich der Demarkationslinie angelegt wurde. Zwischen ihm und dem Verletzten lagen das Niemandsland, dahinter der hohe Maschendrahtzaun und eine Schneise, die den Grenzwächtern der DDR freies Schußfeld bietet.

Jenseits des Doppelzaunes waren bereits, noch ehe der westdeutsche Polizist heran war, Grenzsoldaten aufgetaucht. Man durfte also annehmen, daß dem Verunglückten Erste Hilfe gewährt wurde. Vielleicht hatten sie ihm schon Verbandspäckchen zugeworfen. Doch sie getrauten sich nicht ins Minenfeld hinein, vermutlich weil ihnen die Lage der Minen nicht bekannt war. Zwanzig Minuten schrie der Verwundete um Hilfe, er flehte die Ost- und die Westdeutschen an, ihn herauszuholen. Der bayerische Grenzbeamte konnte sich aus seinen Rufen folgenden Tatbestand zusammenreimen: Ein Sechzehnjähriger, dem scheinbar beide Beine weggerissen waren, fürchtete, zu verbluten. Bis 20.45 Uhr, also vier Stunden, mußte der Junge auf den Abtransport warten. Denn die Grenzer hatten erst ein Minenräumkommando anfordern müssen, um eine Gasse freizusprengen. Soweit man von der westdeutschen Seite beobachten konnte, wurde der Junge auf eine Bahre gelegt und zugedeckt. Er gab kein Lebenszeichen von sich.

So stand es dann auch in dem Bericht, den die Grenzpolizeistelle Coburg an das bayerische Innenministerium weitergab. Es wurde offengelassen, von wo der Verletzte gekommen war, ob von Ost oder West. Immerhin mußte es nachdenklich stimmen, daß der Verletzte am südlichen Rand des Minenfeldes, also schon nahe der Grenze, gelegen hatte, und auch sein Ruf „Hilfe, ihr Ostdeutschen, holen Sie mich heraus, ich hab’ doch nichts verbrochen“ klang für einen DDR-Flüchtling etwas ungewöhnlich. Dennoch begann die Pressemitteilung, die das Ministerium am nächsten Tag verbreitete, mit dem Satz: „Beamte der bayerischen Grenzpolizei mußten gestern, ohne helfen zu können, zusehen, wie ein junger Mann, der vermutlich in den Westen flüchten wollte ... verblutete.“

Vorsichtiger im Formulieren als die Beamten in München waren die Redakteure der Deutschen – Presse-Agentur in Hamburg. Die Meldung dpa 143 id, die am 26. November um 15.56 Uhr den Redaktionen der deutschen Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehanstalten übermittelt wurde, fing an: „Ohne helfen zu können, mußten am Montagabend bayerische Grenzpolizisten zusehen, wie ein Jugendlicher in einem Minenfeld der DDR an der Demarkationslinie verblutete.“ Kein Wort von einer Flucht aus der DDR, für die es ja auch keinerlei Anhaltspunkte gab.

Fast eine halbe Seite füllten am nächsten Morgen die Schlagzeilen der „Bild-Zeitung“: „Flüchtling verblutete zwei Stunden lang am Stacheldraht. Holt mich raus! Ich bin doch erst 16. Ich will nicht sterben.“ Zwei „Bild“-Reporter hatten die Agentur-Meldung durch eigene Recherchen an der Grenze vervollständigt. „Bild“ wußte es ganz genau: „Der 16jährige lag im Todesstreifen der Zone bei Coburg. Er hatte in die Bundesrepublik fliehen wollen.“