Von Manfred Schlenke

Knapp zwei Jahre nach dem militärischen Zusammenbruch des Dritten Reiches löste der Alliierte Kontrollrat am 25. Februar 1947 durch das Gesetz Nr. 46 den Staat Preußen auf, weil er „seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland“ gewesen sei. Damit wurde zum erstenmal in der Weltgeschichte ein Staat „nicht deshalb von der Landkarte vertilgt, weil er einen Krieg verloren hatte..., sondern er wurde seiner Idee wegen verboten“. Das Todesurteil wurde vollstreckt, doch die Diskussion über seine Begründung ist seitdem in der historischen Wissenschaft und in der politischen Publizistik des In- und Auslandes nicht zur Ruhe gekommen. In jüngster Zeit mehren sich die Beiträge deutscher Historiker und Journalisten zum Thema Preußen in der deutschen Geschichte: Der „Spiegel“-Herausgeber Rudolf Augstein verfaßte ein dickleibiges Buch über „Preußens Friedrich und die Deutschen“ (vgl. DIE ZEIT Nr. 38). Im Zusammenhang mit einer Sendereihe, die der Bayerische Rundfunk in seinem Fernseh-Studienprogramm und im Hörfunk veranstaltete, legten die daran beteiligten Publizisten ein Buch vor, das in unkonventioneller Weise „Preußen als politische Kultur“ behandelt:

Hans-Joachim Netzer (Hrsg.): „Preußen. Porträt einer politischen Kultur“; Paul List Verlag, München 1968; 218 S., 24,– DM.

Unter dem Titel „Des Heiligen Römischen Reiches Streusandbüchse“ schildert Herausgeber Netzer darin die Anfänge Preußens von der kolonialen Frühzeit über den Deutschen Ritterorden bis zum Ende der Regierungszeit des Großen Kurfürsten. Harry Proß analysiert mit treffsicher ausgewählten zeitgenössischen Zitaten „Preußens klassische Epoche“ von Friedrich Wilhelm I. bis zum Tode Friedrichs II. „Preußens Krise und Wandlung“ überschreibt Sebastian Haffner seinen umfänglichen, gedankenreichen Essay, in dem er die Entwicklung Preußens vom ausgehenden 18. Jahrhundert über den Zusammenbruch von 1806 und die Epoche der Reform und Restauration bis zum Ende der Bismarckzeit untersucht. Golo Mann schließlich handelt vom „Ende Preußens“, das er mit der Reichsgründung von 1871 ansetzt. Danach gibt es für ihn nurmehr eine „preußische Nachgeschickte“, und seit dem 20. Juli 1932, als Reichskanzler von Papen die preußische Regierung durch einen Staatsstreich beseitigte, macht es für ihn überhaupt „keinen Sinn mehr, von Preußen zu sprechen“. Die Frage, ob Rudimente der preußischen Verwaltung inmitten der autoritären Anarchie des Dritten Reiches fortlebten, sei für den politischen Historiker „uninteressant“, eine Untersuchung, inwieweit Elemente preußischer Tradition im Nationalsozialismus wirksam waren, „kaum sinnvoll“.

Solche apodiktischen Formulierungen fordern ebenso zum Widerspruch heraus wie die allzu billige These westlicher Historiker und Publizisten, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine gradlinige Entwicklung der deutschen Geschichte von Luther über Friedrich den Großen und Bismarck zu Hitler konstatierten. Wer das Ende Preußens und preußischer Traditionen in Deutschland mit Jahreszahlen – lauten sie nun 1871, 1890, 1918, 1932, 1945 oder 1946 – datieren zu können glaubt, unterschätzt die Kontinuität des geschichtlichen Prozesses und begibt sich in bedenkliche Nähe zu denen, die da meinen, der Aufstieg des Nationalsozialismus und das Furioso des Dritten Reiches seien ein bedauerlicher „Betriebsunfall“ deutscher Politik gewesen. Mit Nachdruck betont denn auch Sebastian Haffner in der das Buch beschließenden Diskussion „Was ist von Preußen geblieben?“: „Gerade“ die Rolle preußischer Beamten und der preußischen Militärs unter Hitler – sie ist doch eine furchtbare Warnung.“

Immerhin: Diese Aufsätze zählen zu dem Anregendsten Und Nachdenklichsten, was von deutscher Seite in den letzten Jahren über Preußen geschrieben worden ist. In allen Beiträgen – auch in dem letzten von Burghard Freudenfeld über „Das preußische Lebensgefühl“ – wird das Für und Wider sorgfältig abgewogen, ohne daß der Mut zu zugespitzten, die Diskussion belebenden Thesen dabei verlorengeht.

Wenn der Herausgeber dieser verdienstvollen Aufsatzsammlung meint, die preußische Frühzeit, also die Epoche bis zum Regierungsantritt des Großen Kurfürsten, werde heute von den meisten Historikern als Quantité négligeable betrachtet, so trifft dies nicht zu auf ein bereits 1953 in England erschienenes Werk, dessen deutsche Übersetzung erst jetzt vorliegt: