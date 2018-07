Statt sich in den Kreisverkehr einzuordnen, fuhr er geradeaus, weiter und landete auf dem Rasen im Zentrum des Kreisels. Er vermutete ein Versagen der Kupplung, und der herbeieilende Verkehrspolizist, dem er sich als Professor auswies, war als echter Freund und Helfer bereit, den defekten VW an den Straßenrand schieben zu helfen. Erst als die Automechaniker. am darauffolgenden Tag trotz intensiver Suche weder einen Fehler an der Kupplung noch sonst einen Mangel entdecken konnten, dämmerte dem Professor der Pharmakologie, der vermeintliche Kupplungsdefekt könnte mit seinem Hexenschuß zusammenhängen.

Dieser nämlich hatte sich nach längerer Pause am Vortage mit leicht ziehenden Schmerzen im Rücken wieder angekündigt, und um einem Schmerzanfall mit längerer Bewegungsunfähigkeit zu entgehen, hatte der Professor vorbeugend eine Tablette eines muskelentspannenden Medikamentes genommen. Post festum mußte er nun an sich das Auftreten einer fast teuflischen. Nebenwirkung diagnostizieren: Weder war er müde geworden – wie der Firmenprospekt warnte – noch hatte seine Reaktionsgeschwindigkeit nachgelassen; aber seine Fähigkeit, sich selbst und seine Umwelt kritisch einzuschätzen, hatte in nahezu verhängnisvoller Weise gelitten.

Nichts kann so gut in exemplarischer Weise die Themen der diesjährigen Tagung der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin in Bad Oeynhausen umreißen wie der beschriebene Fall des Professors:

wie verkehrssicher kann sich ein Mensch noch verhalten, wenn er bestimmte Medikamente genommen hat, und

wie gefährlich kann schon eine Erkrankung an sich werden, wenn sich der von ihr betroffene Patient in den Verkehr begibt?

Diese Fragen stehen seit langem zur Diskussion an; denn während die Erkenntnis,aß ein Farbenblinder oder Sehschwacher im Verkehr für sich und andere gefährlich werden kann, längst ihren Niederschlag in der obligaten Sehprüfung vor der Erteilung des Führerscheins gefunden hat, scheint es schwerer einsehbar zu sein, daß etwa ein geistig Erkrankter ein ebensolches Verkehrsrisiko darstellen kann wie ein Blinder.

Nicht jeder Schizophrene dürfte sich dabei so eigenartig verhalten wie ein Patient des Heidelberger Psychiatrieprofessors Hans-Joachim Rauch. Dieser Kranke versuchte, auf der Autobahn von Karlsruhe nach Heidelberg auf der Gegenfahrbahn zu fahren, weil er glaubte, seinen vermeintlichen Verfolgern ins Auge sehen zu müssen. Ihn wie alle Patienten im akuten Schub einer Psychose hält Professor Rauch für verkehrsuntauglich – wie ja auch die Juristen bei solchen Patienten eine strafrechtliche Verantwortlichkeit verneinen.

Schwierig wird die Beantwortung der Frage nach der Verkehrstauglichkeit jedoch bei Mensehen; deren Schizophrenie unter Bildung sozusagen geistiger Narben – die Mediziner sprechen von Defekten – geheilt ist. Professor Rauch würde bei solchen „Defektschizophrenen“ und bei Patienten, die auf eine Langzeitbehandlung mit Psychopharmaka mit Rückbildung der Krankheitserscheinungen reagieren, unter genauer Beurteilung des Einzelfalles die Fahrtauglichkeit für gegeben halten, seine Patienten jedoch bei der geringsten Auffälligkeit auf eine mögliche Verschlechterung der Erkrankung untersuchen.