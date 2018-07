Sonntag, 1. Dezember: „Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer“, 1. Teil

Roland Demongeot und Marc di Napoli heißen sie, sind junge Franzosen und spielen den Tom und den Huck in dem vierteiligen Fernsehfilm „Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer“. Sie sind so nette, brave Jungs, nichts Extravagantes, nichts Schlimmes ist ihnen zuzutrauen, sie kommen sicherlich aus bürgerlichen Familien, Darsteller könnten sie sein in edem Produkt, dessen Phantasie und Wirklichkeitsgehalt reduziert sind auf die Engbrüstigkeit einer „sauberen Leinwand“.

Damit ist das Unglück schon besiegelt. Mark Twains Figuren sind verniedlicht, sie halten den Vergleich nicht aus mit irgendeinem Film, in dem das Schicksal von Kindern interessantes Profil gewinnt oder soziale Anklage provoziert: nicht mit den „Besprisornyje“ in Nikolaj Ekks Film „Der Weg ins Leben“, nicht mit Luis Buñuels „Olvidados“, nicht mit Kindern in Flahertys Filmen. Und mit dem Hinweis, daß es sich bei Twain nicht um Sozialkritik, sondern um Humor landelt, wäre nichts erreicht, denn Humor hat nichts zu tun mit dem umgekehrten Opernglas, das verniedlicht und verharmlost, er ist ein Mittel der Überbrückung und Versöhnung auch harter Gegensätze im Klima der Heiterkeit.

Wolfgang Liebeneiner, ein Routinier vom Scheitel bis zur Sohle, wird in seiner Inszenierung mit allem fertig, nur nicht mit dieser falschen Weichenstellung. Und die schönende Kamera auch nicht. Der Film, dem Motive aus den Ronanen „The Adventures of Tom Sawyer“ und ‚The Adventures of Huckleberry Finn“ zu-;runde lagen, wurde von 20 Uhr bis 21 Uhr 30 gezeigt. Um diese Zeit? Für wen? Nun, er ist ganz nach dem Geschmack von Eltern gedreht, die ausgehen und ihren Kindern zwar verbieten, inzwischen fernzusehen, die aber gar nicht sicher sind, ob die Sprößlinge nicht doch auf den Knopf drücken. Die Eltern können beruhigt sein, es kann nichts passieren, der Film kann schwerlich den Schock versetzen, um den sie bangen müßten: Zu harmlos ist er. René Drommert